https://sputnik-abkhazia.ru/20230831/master-klassy-detskogo-tekhnoparka-kvantorium-proydut-v-abkhazii--1047753609.html

Мастер-классы детского технопарка "Кванториум" пройдут в Абхазии

Мастер-классы детского технопарка "Кванториум" пройдут в Абхазии

Технологический марафон для школьников организован при поддержке Россотрудничества и пройдет в трех абхазских городах - Сухуме, Гале и Гагре. 31.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-31T18:33+0300

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СУХУМ, 31 авг - Sputnik. Марафон технологических мастер-классов "Мобильный технопарк" технопарка "Кванториум" пройдет в Абхазии с 5 по 12 сентября, сообщает пресс-служба Россотрудничества в республике. Всего планируется 96 образовательных мероприятий в шести школах с использованием мобильной лаборатории, созданной на базе отечественного грузовика "КАМАЗ". Темами мастер-классов станут виртуальная реальность, аэромоделирование и беспилотники, роботехника, цифровой дизайн, 3D-моделирование, космические технологии и многое другое.Планируется, что более 1400 школьников не только познакомятся с различными новинками в сфере высоких технологий, но и узнают о том, как можно их применять в разработке собственных проектов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230801/fedotov-ob-otborochnoy-kampanii-v-vuzy-rossii-po-linii-rossotrudnichestva--1047268243.html

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абхазия, новости, представительство россотрудничества в украине, технологии