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Мастер-классы детского технопарка "Кванториум" пройдут в Абхазии
Мастер-классы детского технопарка "Кванториум" пройдут в Абхазии
Технологический марафон для школьников организован при поддержке Россотрудничества и пройдет в трех абхазских городах - Сухуме, Гале и Гагре. 31.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-31T18:33+0300
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СУХУМ, 31 авг - Sputnik. Марафон технологических мастер-классов "Мобильный технопарк" технопарка "Кванториум" пройдет в Абхазии с 5 по 12 сентября, сообщает пресс-служба Россотрудничества в республике. Всего планируется 96 образовательных мероприятий в шести школах с использованием мобильной лаборатории, созданной на базе отечественного грузовика "КАМАЗ". Темами мастер-классов станут виртуальная реальность, аэромоделирование и беспилотники, роботехника, цифровой дизайн, 3D-моделирование, космические технологии и многое другое.Планируется, что более 1400 школьников не только познакомятся с различными новинками в сфере высоких технологий, но и узнают о том, как можно их применять в разработке собственных проектов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230801/fedotov-ob-otborochnoy-kampanii-v-vuzy-rossii-po-linii-rossotrudnichestva--1047268243.html
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абхазия, новости, представительство россотрудничества в украине, технологии
абхазия, новости, представительство россотрудничества в украине, технологии
Мастер-классы детского технопарка "Кванториум" пройдут в Абхазии
Технологический марафон для школьников организован при поддержке Россотрудничества и пройдет в трех абхазских городах - Сухуме, Гале и Гагре.
СУХУМ, 31 авг - Sputnik. Марафон технологических мастер-классов "Мобильный технопарк" технопарка "Кванториум" пройдет в Абхазии с 5 по 12 сентября, сообщает пресс-служба Россотрудничества в республике.
В мастер-классах, которые будут организованы в Сухуме, Гагре и Гале, смогут принять участие ученики с 5 по 11 классов.
Всего планируется 96 образовательных мероприятий в шести школах с использованием мобильной лаборатории, созданной на базе отечественного грузовика "КАМАЗ". Темами мастер-классов станут виртуальная реальность, аэромоделирование и беспилотники, роботехника, цифровой дизайн, 3D-моделирование, космические технологии и многое другое.
Планируется, что более 1400 школьников не только познакомятся с различными новинками в сфере высоких технологий, но и узнают о том, как можно их применять в разработке собственных проектов.