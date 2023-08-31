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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 1 сентября

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 1 сентября

Погоду черноморского побережья Абхазии будет формировать малоградиентное барическое поле пониженного давления. 31.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-31T19:04+0300

2023-08-31T19:04+0300

2023-08-31T19:04+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 31 авг – Sputnik. В первый день осени, 1 сентября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.Температура воздуха ночью +19°С до +24°С, днем от +28°С до +33°С.Температура морской воды +28°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 60 - 90%.

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абхазия, погода в абхазии