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Трое первоклассников пойдут в аракичскую школу 1 сентября
Трое первоклассников пойдут в аракичскую школу 1 сентября
В преддверии Дня знаний сегодня, 31 августа, в селе Аракич открыли восстановленную после пожара школу. В церемонии принял участие президент Абхазии Аслан... 31.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-31T17:29+0300
2023-08-31T17:29+0300
2023-08-31T18:03+0300
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СУХУМ, 31 авг – Sputnik. 1 сентября в школу села Аракич Очамчырского района пойдут трое первоклассников, рассказала в интервью радио Sputnik директор заведения Гехануш Кансузян.По словам директора, школа после ремонта находится в прекрасном состоянии, педагогический коллектив готов к работе."Классы подготовлены, оборудованы, стоит мебель. Завтра ученики приходят, и мы заходим в классы. В девять часов мы готовы. Это очень большая радость, наша мечта, мечта родителей, учителей и детей, сбылась. Сегодня было очень много гостей – приезжал президент, министр просвещения, депутаты, заведующий РОНО, приехали директора школ Абхазии", – отметила она.Гехануш Кансузян заметила, что школа в Аракиче необходима, ведь если ее не будет, не будет и села.23 марта этого года в школе в селе Аракич произошел пожар, сгорел весь второй этаж здания и задняя часть школы. После весенних каникул погорельцев приняли в школе соседнего села Атара, где они обучались до летних каникул.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230831/aslan-bzhaniya-posetil-shkoly-v-selakh-arakich-i-atara-1047749509.html
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абхазия, очамчырский район
Трое первоклассников пойдут в аракичскую школу 1 сентября
17:29 31.08.2023 (обновлено: 18:03 31.08.2023)
В преддверии Дня знаний сегодня, 31 августа, в селе Аракич открыли восстановленную после пожара школу. В церемонии принял участие президент Абхазии Аслан Бжания.
СУХУМ, 31 авг – Sputnik. 1 сентября в школу села Аракич Очамчырского района пойдут трое первоклассников, рассказала в интервью радио Sputnik директор заведения Гехануш Кансузян.
В нулевой класс пойдут шестеро детей, всего же в школе будет обучаться около 80 человек. Кансузян подчеркнула, что с началом учебного года количество учеников может вырасти.
По словам директора, школа после ремонта находится в прекрасном состоянии, педагогический коллектив готов к работе.
"Классы подготовлены, оборудованы, стоит мебель. Завтра ученики приходят, и мы заходим в классы. В девять часов мы готовы. Это очень большая радость, наша мечта, мечта родителей, учителей и детей, сбылась. Сегодня было очень много гостей – приезжал президент, министр просвещения, депутаты, заведующий РОНО, приехали директора школ Абхазии", – отметила она.
Гехануш Кансузян заметила, что школа в Аракиче необходима, ведь если ее не будет, не будет и села.
23 марта этого года в школе в селе Аракич произошел пожар, сгорел весь второй этаж здания и задняя часть школы. После весенних каникул погорельцев приняли в школе соседнего села Атара, где они обучались до летних каникул.