https://sputnik-abkhazia.ru/20230831/troe-pervoklassnikov-poydut-v-arakichskuyu-shkolu-1-sentyabrya-1047751869.html

Трое первоклассников пойдут в аракичскую школу 1 сентября

Трое первоклассников пойдут в аракичскую школу 1 сентября

В преддверии Дня знаний сегодня, 31 августа, в селе Аракич открыли восстановленную после пожара школу. В церемонии принял участие президент Абхазии Аслан... 31.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-31T17:29+0300

2023-08-31T17:29+0300

2023-08-31T18:03+0300

в абхазии

абхазия

очамчырский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/09/01/1041270654_0:115:1512:966_1920x0_80_0_0_fc56bfe241991e4c2f9aff823892b886.jpg

СУХУМ, 31 авг – Sputnik. 1 сентября в школу села Аракич Очамчырского района пойдут трое первоклассников, рассказала в интервью радио Sputnik директор заведения Гехануш Кансузян.По словам директора, школа после ремонта находится в прекрасном состоянии, педагогический коллектив готов к работе."Классы подготовлены, оборудованы, стоит мебель. Завтра ученики приходят, и мы заходим в классы. В девять часов мы готовы. Это очень большая радость, наша мечта, мечта родителей, учителей и детей, сбылась. Сегодня было очень много гостей – приезжал президент, министр просвещения, депутаты, заведующий РОНО, приехали директора школ Абхазии", – отметила она.Гехануш Кансузян заметила, что школа в Аракиче необходима, ведь если ее не будет, не будет и села.23 марта этого года в школе в селе Аракич произошел пожар, сгорел весь второй этаж здания и задняя часть школы. После весенних каникул погорельцев приняли в школе соседнего села Атара, где они обучались до летних каникул.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230831/aslan-bzhaniya-posetil-shkoly-v-selakh-arakich-i-atara-1047749509.html

абхазия

очамчырский район

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, очамчырский район