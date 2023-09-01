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Бжания поздравил учащихся и преподавателей с Днем знаний
Бжания поздравил учащихся и преподавателей с Днем знаний
СУХУМ, 1 сен – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил учащихся и преподавателей с Днем знаний, сообщили в пресс-службе главы государства. 01.09.2023, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 1 сен – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил учащихся и преподавателей с Днем знаний, сообщили в пресс-службе главы государства. Президент напомнил, что народ Абхазии прошел немало испытаний, защищая неотъемлемое право на построение свободного государства."За мир и суверенитет лучшие сыны Абхазии отдали свои жизни. Я убежден, что вы, помня их подвиг, будете прикладывать максимальные усилия в получении качественных знаний, продолжите дело старших, которые сражались за ваше право достойно жить, учиться и с уверенностью смотреть вперед", – отметил Бжания. Глава государства поблагодарил учителей, "которые с горячим сердцем посвящают себя образованию молодых людей Абхазии". Аслан Бжания пожелал всем школьникам и студентам, чтобы новый учебный год принес не только знания, но и дружбу и веру в собственные силы, а преподавательскому составу – крепкого здоровья, благополучия, творческой энергии, сил и терпения.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230901/pervyy-zvonok-prozvenel-v-shkolakh-abkhazii-1047759437.html
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аслан бжания, день знаний, школьники, учителя, абхазия
аслан бжания, день знаний, школьники, учителя, абхазия

Бжания поздравил учащихся и преподавателей с Днем знаний

14:55 01.09.2023 (обновлено: 15:28 01.09.2023)
© Sputnik / Томас ТхайцукПервый звонок в Сухумских Школах
Первый звонок в Сухумских Школах - Sputnik Абхазия, 1920, 01.09.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук
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СУХУМ, 1 сен – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил учащихся и преподавателей с Днем знаний, сообщили в пресс-службе главы государства.

"Вы, молодое подрастающее поколение, – будущее нашей страны, цвет нашей нации. И от того, насколько образованными и порядочными людьми вы станете, зависят конкурентоспособность и процветание Абхазии", – говорится в поздравлении.

Президент напомнил, что народ Абхазии прошел немало испытаний, защищая неотъемлемое право на построение свободного государства.

"За мир и суверенитет лучшие сыны Абхазии отдали свои жизни. Я убежден, что вы, помня их подвиг, будете прикладывать максимальные усилия в получении качественных знаний, продолжите дело старших, которые сражались за ваше право достойно жить, учиться и с уверенностью смотреть вперед", – отметил Бжания.
Первый звонок в 10 школе - Sputnik Абхазия, 1920, 01.09.2023
В Абхазии
Первый звонок прозвенел в школах Абхазии
10:15
Глава государства поблагодарил учителей, "которые с горячим сердцем посвящают себя образованию молодых людей Абхазии".
Аслан Бжания пожелал всем школьникам и студентам, чтобы новый учебный год принес не только знания, но и дружбу и веру в собственные силы, а преподавательскому составу – крепкого здоровья, благополучия, творческой энергии, сил и терпения.
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