https://sputnik-abkhazia.ru/20230901/bzhaniya-pozdravil-uchaschikhsya-i-prepodavateley-s-dnem-znaniy-1047771573.html

Бжания поздравил учащихся и преподавателей с Днем знаний

Бжания поздравил учащихся и преподавателей с Днем знаний

СУХУМ, 1 сен – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил учащихся и преподавателей с Днем знаний, сообщили в пресс-службе главы государства. 01.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-01T14:55+0300

2023-09-01T14:55+0300

2023-09-01T15:28+0300

в абхазии

аслан бжания

день знаний

школьники

учителя

абхазия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/09/01/1047765536_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4fe925b8c7ecea1996e3bcbfe138f3f8.jpg

СУХУМ, 1 сен – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил учащихся и преподавателей с Днем знаний, сообщили в пресс-службе главы государства. Президент напомнил, что народ Абхазии прошел немало испытаний, защищая неотъемлемое право на построение свободного государства."За мир и суверенитет лучшие сыны Абхазии отдали свои жизни. Я убежден, что вы, помня их подвиг, будете прикладывать максимальные усилия в получении качественных знаний, продолжите дело старших, которые сражались за ваше право достойно жить, учиться и с уверенностью смотреть вперед", – отметил Бжания. Глава государства поблагодарил учителей, "которые с горячим сердцем посвящают себя образованию молодых людей Абхазии". Аслан Бжания пожелал всем школьникам и студентам, чтобы новый учебный год принес не только знания, но и дружбу и веру в собственные силы, а преподавательскому составу – крепкого здоровья, благополучия, творческой энергии, сил и терпения.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230901/pervyy-zvonok-prozvenel-v-shkolakh-abkhazii-1047759437.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

аслан бжания, день знаний, школьники, учителя, абхазия