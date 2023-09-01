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Первый звонок прозвенел в школах Абхазии
Первый звонок прозвенел в школах Абхазии
В 2023 году 2800 детей пошли в первый класс. Всего в школы республики пошли более 29 тысяч учеников. 01.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-01T10:15+0300
2023-09-01T10:15+0300
2023-09-01T10:57+0300
в абхазии
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СУХУМ, 1 сен – Sputnik, Сария Кварацхелия. Первый звонок прозвенел в школах Абхазии. 1 сентября ежегодно в Абхазии отмечается День знаний. В школах республики проходят торжественные линейки. В этом году тема мероприятия – 30-летие Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов. По данным Минпросвещения Абхазии, в этом году в школах 29 тысяч учеников, из них 2800 первоклассников. Всего преподавателей в средних образовательных учреждениях 3 959 человек. В Абхазии 153 школы, из них 113 сельских и 40 городских. 58 школ абхазских, 55 русских, 16 – русско-абхазских и 24 армянских.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230626/takie-obstoyatelstva-kuteliya-ob-obespechenii-shkol-abkhazii-uchebnikami-1046564307.html
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школы, образование, абхазия
школы, образование, абхазия
Первый звонок прозвенел в школах Абхазии 10:15 01.09.2023 (обновлено: 10:57 01.09.2023)
В 2023 году 2800 детей пошли в первый класс. Всего в школы республики пошли более 29 тысяч учеников.
СУХУМ, 1 сен – Sputnik, Сария Кварацхелия. Первый звонок прозвенел в школах Абхазии.
1 сентября ежегодно в Абхазии отмечается День знаний. В школах республики проходят торжественные линейки.
В этом году тема мероприятия – 30-летие Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов.
© Sputnik / Томас Тхайцук Первый звонок в 10 школе © Sputnik / Томас Тхайцук Первый звонок в 10 школе
По данным Минпросвещения Абхазии, в этом году в школах 29 тысяч учеников, из них 2800 первоклассников. Всего преподавателей в средних образовательных учреждениях 3 959 человек.
В Абхазии 153 школы, из них 113 сельских и 40 городских. 58 школ абхазских, 55 русских, 16 – русско-абхазских и 24 армянских.