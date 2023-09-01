https://sputnik-abkhazia.ru/20230901/pervyy-zvonok-prozvenel-v-shkolakh-abkhazii-1047759437.html

Первый звонок прозвенел в школах Абхазии

Первый звонок прозвенел в школах Абхазии

В 2023 году 2800 детей пошли в первый класс. Всего в школы республики пошли более 29 тысяч учеников. 01.09.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 1 сен – Sputnik, Сария Кварацхелия. Первый звонок прозвенел в школах Абхазии. 1 сентября ежегодно в Абхазии отмечается День знаний. В школах республики проходят торжественные линейки. В этом году тема мероприятия – 30-летие Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов. По данным Минпросвещения Абхазии, в этом году в школах 29 тысяч учеников, из них 2800 первоклассников. Всего преподавателей в средних образовательных учреждениях 3 959 человек. В Абхазии 153 школы, из них 113 сельских и 40 городских. 58 школ абхазских, 55 русских, 16 – русско-абхазских и 24 армянских.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230626/takie-obstoyatelstva-kuteliya-ob-obespechenii-shkol-abkhazii-uchebnikami-1046564307.html

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