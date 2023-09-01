https://sputnik-abkhazia.ru/20230901/bzhaniya-proinspektiroval-rabotu-ingurges-1047761866.html

Бжания проинспектировал работу ИнгурГЭС

Бжания проинспектировал работу ИнгурГЭС

Президент посетил перепадную ГЭС1, машинный зал, плотину перепадной, а также подземный машинный зал ИнгурГЭС и главный щит управления. 01.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-01T11:00+0300

2023-09-01T11:00+0300

2023-09-01T11:47+0300

энергетическая отрасль абхазии

аслан бжания

электроэнергетика

абхазия

галский район

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СУХУМ, 1 сен - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания проинспектировал работу ИнгурГЭС, сообщили в пресс-службе главы государства. Бжания провел совещание с вице-премьером, министром экономики Кристиной Озган, главой Галского района Константином Пилия, председателем совета директоров ИнгурГЭС Леваном Мебония, руководством "Черноморэнерго", депутатами Парламента Резо Зантария и Германа Качарава.О ситуации на энергетическом комплексе и о проведенных реабилитационных работах рассказал председатель совета директоров ИнгурГЭС Леван Мебония.На встрече обсудили вопросы энергоснабжения республики и повышения безопасности эксплуатации гидроэлектростанции, в том числе в период осенне-зимнего максимума нагрузок.По словам президента, подобными ситуациями сталкивались многие сопредельные государства, которые для исправления ситуации использовали современные экономические подходы.Глава государства подчеркнул, что электроэнергетика - это исключительно отрасль экономики, и она должна жить по экономическим законам, выработка товара и его доставка стоит денег. "Эти деньги необходимо платить так же, как мы платим за хлеб, за муку, за сотовую связь и другие товары, которые мы потребляем. Электроэнергия такой же товар, который мы потребляем. Ее себестоимость - это первое, второе – производитель, тот кто доставляет эту электроэнергию, у него помимо себестоимости должна быть хоть какая-то норма прибыли, иначе им этим заниматься нет смысла. У нас электроэнергетика была подчинена политике. Так долго продолжаться не будет. Это исключительно отрасль экономики, и она должна жить по экономическим законам. И мы должны это усвоить и понять", - подчеркнул Аслан Бжания.Он добавил, что первая перепадная ГЭС находится в рабочем состоянии, но оборудования очень высокий уровень износа сетевого хозяйства."Диспетчер констатировал, что мы теряем 80 млн рублей за несвоевременное получение перетока. Это зависит от состояния сетевого хозяйства. А чтобы привести сетевое хозяйство в нормативное состояние, нужны десятки миллиардов рублей, - сказал президент.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230821/gaguliya-ob-ustanovke-priborov-ucheta-vidim-vysokuyu-sobiraemost-snizhenie-nagruzok-1047568119.html

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