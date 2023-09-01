https://sputnik-abkhazia.ru/20230901/novye-artefakty-nashli-pri-raskopkakh-khrama-v-sele-ankhua-1047758560.html

Новые артефакты нашли при раскопках храма в селе Анхуа

Новые артефакты нашли при раскопках храма в селе Анхуа

Раскопки в храмовом комплексе в селе Анхуа Гудаутского района проводятся второй год и будут продолжены. 01.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-01T11:40+0300

2023-09-01T11:40+0300

2023-09-01T13:25+0300

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СУХУМ, 31 авг – Sputnik, Бадри Есиава. Новые артефакты были найдены во время раскопок в храмовом комплексе Бжилюа в селе Анхуа, рассказал начальник Госуправления охраны историко-культурного наследия Абхазии Гарри Сангулия.Он уточнил, что за все время раскопок обнаружено несколько тысяч предметов, среди которых фрагменты икон, нательные кресты и кресты с насадом, фрески, росписи, керамика, стекло, угольки, а также три гробницы.Ученым предстоит изучить человеческие кости и определить примерное время их смерти, возраст и пол людей, которым они принадлежали. Пока они относят их к периоду не позже Х-ХI веков нашей эры.Стены гробницы были обмазаны неким составом, напоминающим воск. Внутри погребального сооружения нашли нож с прямой спинкой с ручкой на заклепках.Сангулия также подчеркнул, что благодаря раскопкам удалось установить форму разрушенного храма."В настоящий момент уже обследован зал, притвор храма, подход к храму. Остались боковые его стороны. В этом году большие работы уже проведены. В целом, мы получили представление о храме – как он выглядел, какой у него культурный слой, какие были этапы строительства и функционирования", – отметил он.Собранный материал одновременно с раскопками обрабатывается, шифруется и будет подготовлен к отчету и написанию докладов.По предварительным выводам ученых, храм в селе Анхуа связан с центральной частью древней крепости Анакопии, вокруг которой было около девяти храмов.Археологи также сумели получить материалы от фундамента храма до его кровли, в том числе обнаружены фрагменты росписи. Ученые уверены, что объект был разрушен и вероятно не раз разграблен "черными копателями".В раскопках принимают участие ученые Абхазского института гуманитарных исследований, Госуправления охраны историко-культурного наследия, архимандрит Дорофей Дбар.Сангулия также отметил, что одна из главных задач раскопок в селе Анхуа заключается в том, чтобы в последующем восстановить храм и возобновить в нем службы.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230806/drevnie-artefakty-naydeny-pri-raskopkakh-v-sele-ankhua--1047357397.html

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