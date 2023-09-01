Новые артефакты нашли при раскопках храма в селе Анхуа
11:40 01.09.2023 (обновлено: 13:25 01.09.2023)
© Foto / Георгий ЗахарцевРаскопки в селе Анхуа
© Foto / Георгий Захарцев
Раскопки в храмовом комплексе в селе Анхуа Гудаутского района проводятся второй год и будут продолжены.
СУХУМ, 31 авг – Sputnik, Бадри Есиава. Новые артефакты были найдены во время раскопок в храмовом комплексе Бжилюа в селе Анхуа, рассказал начальник Госуправления охраны историко-культурного наследия Абхазии Гарри Сангулия.
Он уточнил, что за все время раскопок обнаружено несколько тысяч предметов, среди которых фрагменты икон, нательные кресты и кресты с насадом, фрески, росписи, керамика, стекло, угольки, а также три гробницы.
"Во внутренней части храма, в зале, нами найдены каменные сиденья, где служители церкви садились во время долгого моления, а в другом месте обнаружили хранилища для костей. Согласно той практике, мы думаем, что они принадлежат служителям храма высшего ранга. Также нашли предалтарную часть храма – это каменная база, вставленная в пол и укрепленная. Подобное археологи не часто встречают в развалинах", – отметил Сангулия.
Ученым предстоит изучить человеческие кости и определить примерное время их смерти, возраст и пол людей, которым они принадлежали. Пока они относят их к периоду не позже Х-ХI веков нашей эры.
6 августа, 19:40
Стены гробницы были обмазаны неким составом, напоминающим воск. Внутри погребального сооружения нашли нож с прямой спинкой с ручкой на заклепках.
Сангулия также подчеркнул, что благодаря раскопкам удалось установить форму разрушенного храма.
"В настоящий момент уже обследован зал, притвор храма, подход к храму. Остались боковые его стороны. В этом году большие работы уже проведены. В целом, мы получили представление о храме – как он выглядел, какой у него культурный слой, какие были этапы строительства и функционирования", – отметил он.
© Foto / Георгий ЗахарцевРаскопки в селе Анхуа
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© Foto / Георгий Захарцев
Раскопки в селе Анхуа
© Foto / Георгий ЗахарцевРаскопки в селе Анхуа
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© Foto / Георгий Захарцев
Раскопки в селе Анхуа
© Foto / Георгий ЗахарцевРаскопки в селе Анхуа
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Раскопки в селе Анхуа
© Foto / Георгий ЗахарцевРаскопки в селе Анхуа
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© Foto / Георгий Захарцев
Раскопки в селе Анхуа
© Foto / Георгий ЗахарцевРаскопки в селе Анхуа
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© Foto / Георгий Захарцев
Раскопки в селе Анхуа
© Foto / Георгий ЗахарцевРаскопки в селе Анхуа
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© Foto / Георгий Захарцев
Раскопки в селе Анхуа
© Foto / Георгий ЗахарцевРаскопки в селе Анхуа
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© Foto / Георгий Захарцев
Раскопки в селе Анхуа
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© Foto / Георгий Захарцев
Раскопки в селе Анхуа
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© Foto / Георгий Захарцев
Раскопки в селе Анхуа
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© Foto / Георгий Захарцев
Раскопки в селе Анхуа
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© Foto / Георгий Захарцев
Раскопки в селе Анхуа
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© Foto / Георгий Захарцев
Раскопки в селе Анхуа
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© Foto / Георгий Захарцев
Раскопки в селе Анхуа
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© Foto / Георгий Захарцев
Раскопки в селе Анхуа
Собранный материал одновременно с раскопками обрабатывается, шифруется и будет подготовлен к отчету и написанию докладов.
По предварительным выводам ученых, храм в селе Анхуа связан с центральной частью древней крепости Анакопии, вокруг которой было около девяти храмов.
"Это говорит о том, что местное дворянское сословие напрямую было вовлечено в столичную жизнь Абхазии конца раннего средневековья. Сначала храм этот был покрыт обычной черепичной крышей, но затем появились образцы каменной черепицы, что нехарактерно для Абхазии того времени и чаще они встречались в Армении и восточной Грузии", – рассказал Сангулия.
Археологи также сумели получить материалы от фундамента храма до его кровли, в том числе обнаружены фрагменты росписи. Ученые уверены, что объект был разрушен и вероятно не раз разграблен "черными копателями".
В раскопках принимают участие ученые Абхазского института гуманитарных исследований, Госуправления охраны историко-культурного наследия, архимандрит Дорофей Дбар.
Сангулия также отметил, что одна из главных задач раскопок в селе Анхуа заключается в том, чтобы в последующем восстановить храм и возобновить в нем службы.