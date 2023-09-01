Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Путин ведет открытый урок "Разговоры о важном": прямая трансляция
Жаркое лето 2022 года - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230901/novye-artefakty-nashli-pri-raskopkakh-khrama-v-sele-ankhua-1047758560.html
Новые артефакты нашли при раскопках храма в селе Анхуа
Новые артефакты нашли при раскопках храма в селе Анхуа
Раскопки в храмовом комплексе в селе Анхуа Гудаутского района проводятся второй год и будут продолжены. 01.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-01T11:40+0300
2023-09-01T13:25+0300
абхазия
в абхазии
раскопки
гудаутский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/08/1f/1047755319_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_7222c21de1e99c151913789e06331448.jpg
СУХУМ, 31 авг – Sputnik, Бадри Есиава. Новые артефакты были найдены во время раскопок в храмовом комплексе Бжилюа в селе Анхуа, рассказал начальник Госуправления охраны историко-культурного наследия Абхазии Гарри Сангулия.Он уточнил, что за все время раскопок обнаружено несколько тысяч предметов, среди которых фрагменты икон, нательные кресты и кресты с насадом, фрески, росписи, керамика, стекло, угольки, а также три гробницы.Ученым предстоит изучить человеческие кости и определить примерное время их смерти, возраст и пол людей, которым они принадлежали. Пока они относят их к периоду не позже Х-ХI веков нашей эры.Стены гробницы были обмазаны неким составом, напоминающим воск. Внутри погребального сооружения нашли нож с прямой спинкой с ручкой на заклепках.Сангулия также подчеркнул, что благодаря раскопкам удалось установить форму разрушенного храма."В настоящий момент уже обследован зал, притвор храма, подход к храму. Остались боковые его стороны. В этом году большие работы уже проведены. В целом, мы получили представление о храме – как он выглядел, какой у него культурный слой, какие были этапы строительства и функционирования", – отметил он.Собранный материал одновременно с раскопками обрабатывается, шифруется и будет подготовлен к отчету и написанию докладов.По предварительным выводам ученых, храм в селе Анхуа связан с центральной частью древней крепости Анакопии, вокруг которой было около девяти храмов.Археологи также сумели получить материалы от фундамента храма до его кровли, в том числе обнаружены фрагменты росписи. Ученые уверены, что объект был разрушен и вероятно не раз разграблен "черными копателями".В раскопках принимают участие ученые Абхазского института гуманитарных исследований, Госуправления охраны историко-культурного наследия, архимандрит Дорофей Дбар.Сангулия также отметил, что одна из главных задач раскопок в селе Анхуа заключается в том, чтобы в последующем восстановить храм и возобновить в нем службы.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230806/drevnie-artefakty-naydeny-pri-raskopkakh-v-sele-ankhua--1047357397.html
абхазия
гудаутский район
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/08/1f/1047755319_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_ffaed10b0f478b585aacd51bb14ff9d7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
абхазия, раскопки, гудаутский район
абхазия, раскопки, гудаутский район

Новые артефакты нашли при раскопках храма в селе Анхуа

11:40 01.09.2023 (обновлено: 13:25 01.09.2023)
© Foto / Георгий ЗахарцевРаскопки в селе Анхуа
Раскопки в селе Анхуа - Sputnik Абхазия, 1920, 01.09.2023
© Foto / Георгий Захарцев
Подписаться на
НовостиTelegram
Раскопки в храмовом комплексе в селе Анхуа Гудаутского района проводятся второй год и будут продолжены.
СУХУМ, 31 авг – Sputnik, Бадри Есиава. Новые артефакты были найдены во время раскопок в храмовом комплексе Бжилюа в селе Анхуа, рассказал начальник Госуправления охраны историко-культурного наследия Абхазии Гарри Сангулия.
Он уточнил, что за все время раскопок обнаружено несколько тысяч предметов, среди которых фрагменты икон, нательные кресты и кресты с насадом, фрески, росписи, керамика, стекло, угольки, а также три гробницы.
"Во внутренней части храма, в зале, нами найдены каменные сиденья, где служители церкви садились во время долгого моления, а в другом месте обнаружили хранилища для костей. Согласно той практике, мы думаем, что они принадлежат служителям храма высшего ранга. Также нашли предалтарную часть храма – это каменная база, вставленная в пол и укрепленная. Подобное археологи не часто встречают в развалинах", – отметил Сангулия.
Ученым предстоит изучить человеческие кости и определить примерное время их смерти, возраст и пол людей, которым они принадлежали. Пока они относят их к периоду не позже Х-ХI веков нашей эры.
Раскопки в Сухумской крепости - Sputnik Абхазия, 1920, 06.08.2023
В Абхазии
Древние артефакты найдены при раскопках в селе Анхуа
6 августа, 19:40
Стены гробницы были обмазаны неким составом, напоминающим воск. Внутри погребального сооружения нашли нож с прямой спинкой с ручкой на заклепках.
Сангулия также подчеркнул, что благодаря раскопкам удалось установить форму разрушенного храма.
"В настоящий момент уже обследован зал, притвор храма, подход к храму. Остались боковые его стороны. В этом году большие работы уже проведены. В целом, мы получили представление о храме – как он выглядел, какой у него культурный слой, какие были этапы строительства и функционирования", – отметил он.
© Foto / Георгий ЗахарцевРаскопки в селе Анхуа
Раскопки в селе Анхуа - Sputnik Абхазия
1/7
© Foto / Георгий Захарцев
Раскопки в селе Анхуа
© Foto / Георгий ЗахарцевРаскопки в селе Анхуа
Раскопки в селе Анхуа - Sputnik Абхазия
2/7
© Foto / Георгий Захарцев
Раскопки в селе Анхуа
© Foto / Георгий ЗахарцевРаскопки в селе Анхуа
Раскопки в селе Анхуа - Sputnik Абхазия
3/7
© Foto / Георгий Захарцев
Раскопки в селе Анхуа
© Foto / Георгий ЗахарцевРаскопки в селе Анхуа
Раскопки в селе Анхуа - Sputnik Абхазия
4/7
© Foto / Георгий Захарцев
Раскопки в селе Анхуа
© Foto / Георгий ЗахарцевРаскопки в селе Анхуа
Раскопки в селе Анхуа - Sputnik Абхазия
5/7
© Foto / Георгий Захарцев
Раскопки в селе Анхуа
© Foto / Георгий ЗахарцевРаскопки в селе Анхуа
Раскопки в селе Анхуа - Sputnik Абхазия
6/7
© Foto / Георгий Захарцев
Раскопки в селе Анхуа
© Foto / Георгий ЗахарцевРаскопки в селе Анхуа
Раскопки в селе Анхуа - Sputnik Абхазия
7/7
© Foto / Георгий Захарцев
Раскопки в селе Анхуа
1/7
© Foto / Георгий Захарцев
Раскопки в селе Анхуа
2/7
© Foto / Георгий Захарцев
Раскопки в селе Анхуа
3/7
© Foto / Георгий Захарцев
Раскопки в селе Анхуа
4/7
© Foto / Георгий Захарцев
Раскопки в селе Анхуа
5/7
© Foto / Георгий Захарцев
Раскопки в селе Анхуа
6/7
© Foto / Георгий Захарцев
Раскопки в селе Анхуа
7/7
© Foto / Георгий Захарцев
Раскопки в селе Анхуа
Собранный материал одновременно с раскопками обрабатывается, шифруется и будет подготовлен к отчету и написанию докладов.
По предварительным выводам ученых, храм в селе Анхуа связан с центральной частью древней крепости Анакопии, вокруг которой было около девяти храмов.

"Это говорит о том, что местное дворянское сословие напрямую было вовлечено в столичную жизнь Абхазии конца раннего средневековья. Сначала храм этот был покрыт обычной черепичной крышей, но затем появились образцы каменной черепицы, что нехарактерно для Абхазии того времени и чаще они встречались в Армении и восточной Грузии", – рассказал Сангулия.

Археологи также сумели получить материалы от фундамента храма до его кровли, в том числе обнаружены фрагменты росписи. Ученые уверены, что объект был разрушен и вероятно не раз разграблен "черными копателями".
В раскопках принимают участие ученые Абхазского института гуманитарных исследований, Госуправления охраны историко-культурного наследия, архимандрит Дорофей Дбар.
Сангулия также отметил, что одна из главных задач раскопок в селе Анхуа заключается в том, чтобы в последующем восстановить храм и возобновить в нем службы.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0