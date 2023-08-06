https://sputnik-abkhazia.ru/20230806/drevnie-artefakty-naydeny-pri-raskopkakh-v-sele-ankhua--1047357397.html
Древние артефакты найдены при раскопках в селе Анхуа
Древние артефакты найдены при раскопках в селе Анхуа
Раскопки в храмовом комплексе в селе Анхуа Гудаутского района проводятся второй год. 06.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-06T19:40+0300
2023-08-06T19:40+0300
2023-08-06T19:42+0300
в абхазии
археология
история
охрана историко-культурного наследия
абхазия
гудаутский район
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СУХУМ, 6 авг - Sputnik, Бадрак Авидзба. Нательный крест и медальон предположительно X-XI веков обнаружили во время археологических раскопок в храмовом комплексе Бжилюа в селе Анхуа, сказал в интервью Sputnik начальник Госуправления охраны историко-культурного наследия Абхазии Гарри Сангулия. Подобные кресты археологи находили ранее в селе Лыхны и в других местах Абхазии. Сангулия объяснил, что металл сперва отливали, затем наносили изображение техникой чеканки, поэтому четкость рисунка хорошая. На медальоне есть изображение святого Феодора и надпись его имени на греческом языке. "Медальон имеет три точки, думаю, что их использовали для закрепления. Они состояли из двух половинок, основания и самой лицевой части. И вот с обратной стороны сохранились три пайки", - сказал археолог. Помимо этих двух предметов, во время экспедиции находят множество объектов, представляющих научный интерес, отметил Сангулия. В археологических раскопках принимают участие ученые Абхазского института гуманитарных исследований, Госуправления охраны историко-культурного наследия, архимандрит Дорофей Дбар. Раскопки планируют проводить до конца августа.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230714/uchenyy-arkheologicheskie-issledovaniya-v-abkhazii-vazhny-rayon-chrezvychayno-interesen--1046917481.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20230607/unikalnaya-nakhodka-chto-nashli-arkheologi-v-urochische-kudzhba-yashta-1046213060.html
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археология, история, охрана историко-культурного наследия, абхазия, гудаутский район
археология, история, охрана историко-культурного наследия, абхазия, гудаутский район
Древние артефакты найдены при раскопках в селе Анхуа
19:40 06.08.2023 (обновлено: 19:42 06.08.2023)
Раскопки в храмовом комплексе в селе Анхуа Гудаутского района проводятся второй год.
СУХУМ, 6 авг - Sputnik, Бадрак Авидзба. Нательный крест и медальон предположительно X-XI веков обнаружили во время археологических раскопок в храмовом комплексе Бжилюа в селе Анхуа, сказал в интервью Sputnik начальник Госуправления охраны историко-культурного наследия Абхазии Гарри Сангулия.
"По началу мы думали, что нательный крест железный, но он оказался цельно металлический, то есть он медный, но там могут быть какие-то присадки латуни, бронзы и так далее. На кресте изображен святой, рисунок сохранился очень хорошо", - отметил ученый.
Подобные кресты археологи находили ранее в селе Лыхны и в других местах Абхазии.
Сангулия объяснил, что металл сперва отливали, затем наносили изображение техникой чеканки, поэтому четкость рисунка хорошая. На медальоне есть изображение святого Феодора и надпись его имени на греческом языке.
"Медальон имеет три точки, думаю, что их использовали для закрепления. Они состояли из двух половинок, основания и самой лицевой части. И вот с обратной стороны сохранились три пайки", - сказал археолог.
Помимо этих двух предметов, во время экспедиции находят множество объектов, представляющих научный интерес, отметил Сангулия.
"Мы уже второй год проводим раскопки в руинированной церкви. Она была и ранее известна, но не была обследована. Найденные предметы моем, шлифуем, датируем. Находок интересных очень много, материалы относятся к двум строительным периодам - по началу церковь была покрыта керамической черепицей, а потом каменной", - отметил он.
В археологических раскопках принимают участие ученые Абхазского института гуманитарных исследований, Госуправления охраны историко-культурного наследия, архимандрит Дорофей Дбар.
Раскопки планируют проводить до конца августа.