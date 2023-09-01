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Почти десять тысяч правонарушений зафиксировали на дорогах Сухума за семь месяцев

Почти десять тысяч правонарушений зафиксировали на дорогах Сухума за семь месяцев

Министр внутренних дел Роберт Киут провел совещание в Управлении внутренних дел по Сухуму. 01.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-01T17:05+0300

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СУХУМ, 1 сен – Sputnik. За семь месяцев 2023 года на дорогах Сухума сотрудники ГАИ зафиксировали 9990 правонарушений правил дорожного движения, из них 640 – вождение в нетрезвом состоянии. Об этом министру внутренних дел Роберту Киут доложил начальник столичного УВД Астамур Хагуш.Сотрудники ГАИ проводят ежедневные рейды в столице. За отчетный период были лишены прав и оштрафованы 383 водителя.Министр внутренних дел Роберт Киут назвал обеспечение безопасности на дорогах страны в числе приоритетных задач и поручил столичной Госавтоинспекции усилить работу. В УВД отметили, что ужесточение мер наказания за управление автотранспортным средством в нетрезвом состоянии приносит свои результаты.Начальник УВД Астамур Хагуш также сообщил, что за семь месяцев 2023 года зарегистрировано 116 преступлений, раскрыто 111.По его словам, за этот период было задержано восемь человек, находившихся в розыске. Среди проблем УВД Хагуш назвал кадровый недокомплект, который составляет 31 штатную единицу.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230818/nachalnik-gai-rasskazal-o-prichinakh-dtp-v-abkhazii-1047568464.html

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