https://sputnik-abkhazia.ru/20230901/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vykhodnye-2-i-3-sentyabrya-1047783278.html

Прогноз погоды в Абхазии на выходные 2 и 3 сентября

Прогноз погоды в Абхазии на выходные 2 и 3 сентября

Территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием перепадов атмосферного давления. 01.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-01T19:10+0300

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2023-09-01T19:10+0300

в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 1 сен - Sputnik. В выходные дни, 2 и 3 сентября, в Абхазии ожидается переменная облачность, временами дождь разной интенсивности, гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное, нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +26°С до +31°С.Температура морской воды +29°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.

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погода в абхазии