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Прогноз погоды в Абхазии на выходные 2 и 3 сентября
Прогноз погоды в Абхазии на выходные 2 и 3 сентября
Территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием перепадов атмосферного давления. 01.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-01T19:10+0300
2023-09-01T19:10+0300
2023-09-01T19:10+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 1 сен - Sputnik. В выходные дни, 2 и 3 сентября, в Абхазии ожидается переменная облачность, временами дождь разной интенсивности, гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное, нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +26°С до +31°С.Температура морской воды +29°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.
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Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на выходные 2 и 3 сентября
Территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием перепадов атмосферного давления.
СУХУМ, 1 сен - Sputnik. В выходные дни, 2 и 3 сентября, в Абхазии ожидается переменная облачность, временами дождь разной интенсивности, гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление пониженное, нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +26°С до +31°С.
Температура морской воды +29°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.