https://sputnik-abkhazia.ru/20230901/putin-provel-otkrytyy-urok-razgovor-o-vazhnom-1047783593.html

Путин провел открытый урок "Разговор о важном"

Путин провел открытый урок "Разговор о важном"

СУХУМ, 1 сен - Sputnik. Президент России Владимир Путин провел открытый урок "Разговор о важном" для победителей олимпиад и конкурсов в области культуры... 01.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-01T19:50+0300

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владимир путин

россия

дети

общество

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СУХУМ, 1 сен - Sputnik. Президент России Владимир Путин провел открытый урок "Разговор о важном" для победителей олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта. Подробнее в материале РИА Новости. О развитии новых регионовОтвечая на вопрос школьницы из Запорожской области, Путин рассказал о планах по развитию новых регионов.Он отметил, что это "прозаические вещи", но функционирование жилищно-коммунального хозяйства, дороги, высшее образование, восстановление объектов культуры, промышленности и сельского хозяйства очень важны для людей.При этом Путин подчеркнул, что граждане, проживающие в новых регионах, "очень талантливые, трудоспособные, энергичные", никто из них не стоит с протянутой рукой, "все готовы работать, нужно только создать условия".Он также добавил, что власти будут добиваться обеспечения безопасности в новых регионах, одновременно налаживая мирную жизнь людей.Кроме того, президент рассказал о планах развития туристической отрасли в Запорожской области.О встрече с Си Цзиньпином и сотрудничестве с азиатскими странамиПутин также рассказал, что скоро у него будет встреча с китайским лидером Си Цзиньпином."Мы с ним обязательно обсудим, что можно сделать еще по этому направлению, по направлению развития гуманитарных контактов", — уточнил президент.При этом он добавил, что лидеры двух стран — друзья и Си Цзиньпин очень много лично делает для развития российско-китайских отношений и связей в самых разных областях.Путин подчеркнул, что в последнее время товарооборот страны с азиатскими государствами значительно вырос и Москва уделяет повышенное внимание развитию отношений с регионом.Но, как отметил президент, это не значит, что Россия должна оставить без внимания другие направления.О письмах деда, значимости семьи, культуре и непобедимости РоссииОдин из участников открытого урока, одиннадцатиклассник из Санкт-Петербурга рассказал Путину об идее создания специального сборника или альбома, который будет помогать семьям составлять свою родословную и который можно будет передавать следующим поколениям.Президент поддержал эту идею и на примере собственной семьи указал на важность связи поколений."Мне достались письма моего деда, <...> которые он писал своему сыну — моему дяде, получается — на фронт. Вы знаете, на что я обратил внимание... Ну, во-первых, мой дед — крестьянин, он жил в деревне в Тверской губернии. <...> Он к своему сыну обращается на вы. А его сын к своему отцу тоже обращается на вы. Я вот о чем подумал. Это же простой деревенский человек. Он и писал-то с ошибками. Но какая внутренняя глубокая культура была у нашего народа", — отметил президент.По словам главы государства, после прочтения этих писем он "стал по-другому относиться и к своей семье, и к себе самому, и начал думать о том, что неплохо было бы равняться на все лучшее в истории нашей семьи".При этом Путин рассказал о содержании одного из писем, в котором описано, как его бабушке в окопах во время боев Великой Отечественной войны попала пуля в живот и она умерла на руках у супруга.Президент подчеркнул, что именно такие духовные связи между людьми в том числе имеются в виду, когда речь идет о традиционных ценностях. По его словам, россияне не могут не беречь их, так как такие ценности "составляют основу нашего бытия".По словам главы государства, в письме своему сыну на фронт его дед также дал наказ "бить гадов"."Когда я прочитал наказ деда к своему сыну, я понял, почему мы победили в Великой Отечественной войне. Победить такой народ, с таким настроем — невозможно, мы абсолютно были непобедимы и сейчас такими являемся", — указал Путин.О главной мысли "Разговора о важном"Президент также ответил на вопрос, какую главную мысль необходимо доносить школьникам в "Разговорах о важном"."Любить Россию. Но надо подойти к этому творчески", — сказал Путин.Он отметил, что можно посмотреть на это с исторической точки зрения, а также с точки зрения задач, которые стоят перед страной, с позиции истории, традиций, семьи."Вместе с разных сторон надо подавать эту тему, красиво, интересно, с тем чтобы у ребят глаза горели и чтобы вы сами получали удовольствие", — добавил президент.Об искусственном интеллекте в образованииПрезидент также оценил перспективы применения искусственного интеллекта в образовательном процессе."По поводу искусственного интеллекта в образовании первое, что я хочу сказать, что мы, конечно, идем по этому пути и будем идти дальше, но я согласен с теми специалистами, которые считают, что сегодня, во всяком случае сегодня, нужно относиться к этому как к инструменту помощи педагогам и преподавателям. Прямого контакта с учеником, между учеником и преподавателем искусственный интеллект, во всяком случае сегодня, заменить вряд ли сможет", — сказал он.В то же время глава государства добавил, что сейчас в стране развивается много интересных направлений. В качестве примера он привел Сбербанк и его работу со школьниками и в высших учебных заведениях с использованием инструментов искусственного интеллекта.О счастье и успехеГлава государства отметил, что человеку важно найти себя, но когда он это сделал — появляется шанс максимально реализовать себя.По его словам, если человек может добиваться максимального результата на выбранном им поприще, посвятить свою жизнь и свои результаты семье, окружающему миру в самом широком смысле этого слова и стране, в которой он живет, то это сочетание и "делает человека счастливым".

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https://sputnik-abkhazia.ru/20230901/putin-vedet-otkrytyy-urok-razgovory-o-vazhnom-pryamaya-translyatsiya-1047768676.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230701/iskusstvennyy-intellekt-bez-emotsiy-kirill-pshinnik-o-neyrosetyakh-1046570693.html

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