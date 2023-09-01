Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Жаркое лето 2022 года - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230901/razvedyvatelnyy-bespilotnik-obnaruzhili-v-rayone-mayaka-v-sukhume-1047774638.html
Разведывательный беспилотник обнаружили в районе Маяка в Сухуме
Разведывательный беспилотник обнаружили в районе Маяка в Сухуме
По данным МЧС Абхазии, беспилотник дрейфовал у берега моря. 01.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-01T18:14+0300
2023-09-01T20:11+0300
в абхазии
мчс абхазии
абхазия
беспилотники
сухум
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/09/01/1047774766_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_cd9ee07ca6b3c4f57cba936cb0e105f9.jpg
СУХУМ, 1 сен - Sputnik, Бадрак Авидзба. Разведывательный беспилотник обнаружили в районе Маяка в Сухуме вечером 1 сентября, сообщил Sputnik начальник отдела пиротехники МЧС Абхазии Рамиз Цугба.Сотрудники пиротехнического отдела вывезли аппарат на склад МЧС.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230804/smotr-voennoy-tekhniki-proshel-na-territorii-pogranotryada-sgb-abkhazii-1047320189.html
абхазия
сухум
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/09/01/1047774766_106:0:1066:720_1920x0_80_0_0_ef74149026c9a10ad9794eaef6ca2ae7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
мчс абхазии, абхазия, беспилотники, сухум
мчс абхазии, абхазия, беспилотники, сухум

Разведывательный беспилотник обнаружили в районе Маяка в Сухуме

18:14 01.09.2023 (обновлено: 20:11 01.09.2023)
© Foto / МЧС АбхазииОбломки разведывательного беспилотника обнаружили в районе Маяка в Сухуме вечером 1 сентября
Обломки разведывательного беспилотника обнаружили в районе Маяка в Сухуме вечером 1 сентября - Sputnik Абхазия, 1920, 01.09.2023
© Foto / МЧС Абхазии
Подписаться на
НовостиTelegram
По данным МЧС Абхазии, беспилотник дрейфовал у берега моря.
СУХУМ, 1 сен - Sputnik, Бадрак Авидзба. Разведывательный беспилотник обнаружили в районе Маяка в Сухуме вечером 1 сентября, сообщил Sputnik начальник отдела пиротехники МЧС Абхазии Рамиз Цугба.
По его словам, БПЛА без опознавательных знаков дрейфовал у берега не меньше полугода.
Сотрудники пиротехнического отдела вывезли аппарат на склад МЧС.
© Sputnik / Леон Адлейба Найденный в сухумской акватории дрон
Найденный в сухумской акватории дрон - Sputnik Абхазия
1/3
© Sputnik / Леон Адлейба
Найденный в сухумской акватории дрон
© Sputnik / Леон Адлейба Найденный в сухумской акватории дрон
Найденный в сухумской акватории дрон - Sputnik Абхазия
2/3
© Sputnik / Леон Адлейба
Найденный в сухумской акватории дрон
© Sputnik / Леон Адлейба Найденный в сухумской акватории дрон
Найденный в сухумской акватории дрон - Sputnik Абхазия
3/3
© Sputnik / Леон Адлейба
Найденный в сухумской акватории дрон
1/3
© Sputnik / Леон Адлейба
Найденный в сухумской акватории дрон
2/3
© Sputnik / Леон Адлейба
Найденный в сухумской акватории дрон
3/3
© Sputnik / Леон Адлейба
Найденный в сухумской акватории дрон
На территории погранотряда СГБ Абхазии прошел смотр военной техники - Sputnik Абхазия, 1920, 04.08.2023
В Абхазии
Смотр военной техники прошел на территории погранотряда СГБ Абхазии
4 августа, 19:29
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0