https://sputnik-abkhazia.ru/20230901/razvedyvatelnyy-bespilotnik-obnaruzhili-v-rayone-mayaka-v-sukhume-1047774638.html
Разведывательный беспилотник обнаружили в районе Маяка в Сухуме
Разведывательный беспилотник обнаружили в районе Маяка в Сухуме
По данным МЧС Абхазии, беспилотник дрейфовал у берега моря. 01.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-01T18:14+0300
2023-09-01T18:14+0300
2023-09-01T20:11+0300
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СУХУМ, 1 сен - Sputnik, Бадрак Авидзба. Разведывательный беспилотник обнаружили в районе Маяка в Сухуме вечером 1 сентября, сообщил Sputnik начальник отдела пиротехники МЧС Абхазии Рамиз Цугба.Сотрудники пиротехнического отдела вывезли аппарат на склад МЧС.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230804/smotr-voennoy-tekhniki-proshel-na-territorii-pogranotryada-sgb-abkhazii-1047320189.html
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Разведывательный беспилотник обнаружили в районе Маяка в Сухуме 18:14 01.09.2023 (обновлено: 20:11 01.09.2023)
По данным МЧС Абхазии, беспилотник дрейфовал у берега моря.
СУХУМ, 1 сен - Sputnik, Бадрак Авидзба. Разведывательный беспилотник обнаружили в районе Маяка в Сухуме вечером 1 сентября, сообщил Sputnik начальник отдела пиротехники МЧС Абхазии Рамиз Цугба.
По его словам, БПЛА без опознавательных знаков дрейфовал у берега не меньше полугода.
Сотрудники пиротехнического отдела вывезли аппарат на склад МЧС.
© Sputnik / Леон Адлейба Найденный в сухумской акватории дрон
Найденный в сухумской акватории дрон
© Sputnik / Леон Адлейба Найденный в сухумской акватории дрон
Найденный в сухумской акватории дрон
© Sputnik / Леон Адлейба Найденный в сухумской акватории дрон
Найденный в сухумской акватории дрон
Найденный в сухумской акватории дрон
Найденный в сухумской акватории дрон
Найденный в сухумской акватории дрон