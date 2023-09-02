https://sputnik-abkhazia.ru/20230902/novyy-rekord-postavili-pri-pogruzhenii-v-abkhazskuyu-pescheru-verevkina-1047786818.html

Новый рекорд поставили при погружении в абхазскую пещеру Веревкина

Новый рекорд поставили при погружении в абхазскую пещеру Веревкина

Веревкина - самая глубокая в мире пещера. В марте 2018 года спелеологи прошли до глубины 2 212 метров. 02.09.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 2 сен - Sputnik. Новый рекорд поставили при погружении в абхазскую пещеру Веревкина. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал представитель российского спелеоклуба и Российского географического общества Николай Иванов.Вход в шахту пещеры на Гагрском хребте (массив Арбаика) в Абхазии был обнаружен в 1982 году спелеологами из Красноярска. Пещере был присвоен кодовый номер С-115. Четырьмя годами позже она была названа в честь спелеолога Александра Веревкина, погибшего при прохождении сифона в пещере Су-Акан на массиве Сары-Тала в Кабардино-Балкарии в 1983 году.Пещера долгое время была плохо изучена, так как в ней очень много труднопроходимых участков. Работы по ее исследованию возобновились в 2014 году, последняя экспедиция завершилась вначале марта 2017 года.В марте 2018 года российские спелеологи побывали на дне одной из глубочайших пещер в мире и установили новый рекорд. Ученые спустились на глубину 2 212 метров. Эта отметка находится почти на 300 метров ниже уровня Черного моря.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230527/rossiyskie-speleologi-nashli-v-abkhazii-17-novykh-pescher-s-nachala-goda-1046028640.html

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