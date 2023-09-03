https://sputnik-abkhazia.ru/20230903/kultura-i-ekologiya-pochemu-nelzya-kupatsya-v-ozerakh-ritsinskogo-parka-1047791252.html

Культура и экология: почему нельзя купаться в озерах Рицинского парка

Культура и экология: почему нельзя купаться в озерах Рицинского парка

В соответствии с природоохранным законодательством Абхазии и положением о Рицинском реликтовом национальном парке, купаться в озерах на территории парка строго... 03.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-03T11:46+0300

2023-09-03T11:46+0300

2023-09-03T12:37+0300

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рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)

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СУХУМ, 3 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. Ежегодно Рицинский реликтовый национальный парк напоминает посетителям о том, что купание в озерах парка запрещено и делается это, в том числе, из соображений безопасности. Об этом Sputnik рассказал директор нацпарка Адамур Багателия.Тем не менее, добавил Багателия, единичные нарушения случаются. По его словам, по периметру озер установлены соответствующие таблички о запрете купания. Кроме того, в парке есть инспекторы, которые следят за тем, чтобы правило не нарушалось. Но некоторых посетителей это не останавливает."И таблички стоят, и живая сила работает, но бывает, что проскальзывают, разовые такие моменты. Мы приложим максимальные усилия для того, чтобы в дальнейшем этого не было", - сказал Багателия.Купание в озерах Рицинского парка запрещено, так как они расположены на территории заповедной зоны, подчеркивалось в официальных соцсетях РНРП. Кроме того, горные реки и озера в Абхазии считаются священными, и с этим обязательно нужно считаться.Службы Рицинского нацпарка подчеркивают, что массовое купание в озерах может спровоцировать гибель уникальных животных и растительных организмов, нарушить экосистему горного водоема.Имеют важность и соображения безопасности. В публикации отмечается, что купание в пресной воде, особенно в озерах, может повлечь за собой печальные последствия. Пресная вода, особенно во время продолжительной жары – идеальная среда для размножения многих видов бактерий, которые могут вызвать инфекционные заболевания.Опасность для жизни и здоровья представляет и погружение в холодную горную воду, что может спровоцировать спазм сосудов, онемение, судороги. При этом в полномочия Рицинского парка не входит возможность штрафовать нарушителей, работники парка могут предупреждать и осведомлять людей используя информационные и запрещающие знаки.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230821/bagateliya-obyasnil-s-chem-svyazany-uchastivshiesya-kamnepady-v-yupsharskom-kanone-1047603023.html

абхазия

рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)

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