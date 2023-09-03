https://sputnik-abkhazia.ru/20230903/mid-abkhazii-napravil-obraschenie-v-nikaragua-v-chest-15-letiya-priznaniya-nezavisimosti-1047792088.html

МИД Абхазии направил обращение в Никарагуа в честь 15-летия признания независимости

МИД Абхазии направил обращение в Никарагуа в честь 15-летия признания независимости

Никарагуа признала государственный суверенитет Абхазии ровно 15 лет назад - 3 сентября 2008 года. 03.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-03T14:28+0300

2023-09-03T14:28+0300

2023-09-03T16:29+0300

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СУХУМ, 3 сен - Sputnik. Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба направил обращение своему никарагуанскому коллеге Денису Монкаде Колиндресу. Об этом сообщает Медиацентр МИД. "Сегодняшний день – особенный для нашей страны. 3 сентября 2008 года неотъемлемое право народа Абхазии на свободу и самостоятельное развитие поддержал народ Никарагуа, знакомый со всеми испытаниями на пути к достижению независимости в лице своего великого лидера и большого друга Абхазии команданте Хосе Даниэля Ортеги Сааведры", - говорится в сообщении.Ардзинба подчеркнул, что политический диалог между двумя республиками развивается, и выразил надежду на то, что договоренности, достигнутые в ходе визита Дениса Монкады в Абхазию в мае 2023 года, придадут новый импульс развитию отношений между странами.В 2023 году в республике прошел форум "Global Abkhazia", приуроченный к 30-летию Министерства иностранных дел. На мероприятие прибыла никарагуанская делегация во главе с главой МИД Денисом Монкадой Колиндресом. В июле 2023 года делегация из Абхазии во главе с вице-премьером, министром сельского хозяйства Бесланом Джопуа приняла участие в праздновании 44-й годовщины Сандинитстской революции в Манагуа. Стороны подписали Программу мероприятий на 2023 год, которая предполагает сотрудничество в областях культуры, спорта, образования и молодежной политики.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230807/kulturu-abkhazii-predstavili-na-festivale-v-managua-1047372337.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230826/istoricheskaya-data-kak-abkhaziya-dokazala-svoyu-nezavisimost-1047678475.html

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