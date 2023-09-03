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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 4 сентября
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 4 сентября
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием прохождения холодного атмосферного фронта. 03.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-03T19:47+0300
2023-09-03T19:47+0300
2023-09-03T19:47+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 4 сен - Sputnik. В понедельник, 4 сентября, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Временами возможен дождь разной интенсивности, гроза.Атмосферное давление – пониженное, нестабильное.Ветер слабый и умеренный 2-7 метров в секунду, с порывами до 10-15 метров в секунду.Температура воздуха ночью от+15°С до +20°С, днем от +24°С до +29°С.Температура морской воды +29°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 4 сентября
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием прохождения холодного атмосферного фронта.
СУХУМ, 4 сен - Sputnik. В понедельник, 4 сентября, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Временами возможен дождь разной интенсивности, гроза.
Атмосферное давление – пониженное, нестабильное.
Ветер слабый и умеренный 2-7 метров в секунду, с порывами до 10-15 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от+15°С до +20°С, днем от +24°С до +29°С.
Температура морской воды +29°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-3 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.