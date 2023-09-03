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Российские войска уничтожили хранилища топлива ВСУ в Одесской области

Российские войска уничтожили хранилища топлива ВСУ в Одесской области

Групповой удар по хранилищам топлива в Ренийском морском порту был нанесен с помощью беспилотников. 03.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-03T15:36+0300

2023-09-03T15:36+0300

2023-09-03T15:36+0300

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СУХУМ, 3 авг - Sputnik. Российские войска нанесли удар по хранилищам топлива в Одесской области, снабжавшими украинскую военную технику. Об этом сообщает Министерство обороны России.Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России поражены живая сила и военная техника противника в 119 районах. Российские истребители сбили украинский МиГ-29 в Запорожской области, а средства ПВО перехватили пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, управляемую авиационную бомбу JDAM, уничтожили и подавили средствами радиоэлектронной борьбы 34 дрона. Ведомство сообщает, что на Донецком направлении отражено шесть атак ВСУ, уничтожено до 250 украинских солдат, две боевые бронированные машины, три автомобиля, артиллерийская система М777, самоходная артиллерийская установка "Krab", а также гаубицы "Мста-Б" и Д-20. На Запорожском направлении за сутки российские войска отразили три атаки штурмовых отрядов, нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. На этом направлении Киев потерял более 130 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, три артиллерийские системы М777 и три гаубицы М119, три орудия Д-30, три полевых склада боеприпасов подразделений ВСУ. На Купянском направлении отражены три контратаки ВСУ, за сутки уничтожены до 40 украинских военнослужащих, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Krab", артиллерийская система М777. На Краснолиманском направлении отражены две атаки штурмовых групп 5-й бригады нацгвардии Украины и 12-й бригады специального назначения ВСУ, нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники 21-й, 63-й и 67-й механизированных бригад. Всего на этом направлении было уничтожено до 50 украинских солдат, два пикапа, пункт управления беспилотниками. На Южно-Донецком направлении уничтожены свыше 125 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и два автомобиля, на Херсонском направлении - до 60 солдат ВСУ, танк, пять автомобилей, два склада боеприпасов и пункт управления беспилотниками.

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