https://sputnik-abkhazia.ru/20230903/voennosluzhaschie-yuvo-v-abkhazii-otrazili-ataku-terroristov-na-voennye-obekty-1047793760.html
Военнослужащие ЮВО в Абхазии отразили атаку "террористов" на военные объекты
Военнослужащие ЮВО в Абхазии отразили атаку "террористов" на военные объекты
В соответствии с международными договорами, на территории Абхазии расположена 7-я российская военная база, относящаяся к Южному военному округу. 03.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-03T18:07+0300
2023-09-03T18:07+0300
2023-09-03T18:07+0300
абхазия
новости
россия
юво
южный военный округ
в абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/07/07/1032786383_0:0:2601:1463_1920x0_80_0_0_ffa315c8216353d5cc9fa24aaa1229e9.png
СУХУМ, 3 сен - Sputnik. Военнослужащие базы Южного военного округа в Абхазии провели тренировку по отражению атаки условного противника на военные объекты. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.Завязался учебный бой, в котором для воссоздания боевой обстановки использовались холостые боеприпасы и взрывпакеты. Военнослужащие отрабатывали навыки по блокированию и ликвидации террористов, а также учились быстро принимать решения в экстренных ситуациях. Такие тренировки проводятся регулярно на военной базе ЮВО в Абхазии. Это позволяет поддерживать высокий уровень готовности подразделений, наращивать слаженность военнослужащих и возможность уверенно выполнять боевые задачи в любых ситуациях.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230902/rossiyskie-voennosluzhaschie-v-abkhazii-otrazili-uslovnye-terroristicheskoy-ataki-1047788131.html
абхазия
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/07/07/1032786383_0:0:2311:1733_1920x0_80_0_0_98a7a340e5b728c2fd3cd241b5ea8339.png
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, новости, россия, юво, южный военный округ
абхазия, новости, россия, юво, южный военный округ
Военнослужащие ЮВО в Абхазии отразили атаку "террористов" на военные объекты
В соответствии с международными договорами, на территории Абхазии расположена 7-я российская военная база, относящаяся к Южному военному округу.
СУХУМ, 3 сен - Sputnik. Военнослужащие базы Южного военного округа в Абхазии провели тренировку по отражению атаки условного противника на военные объекты. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.
Для достижения своей цели "противник" захватил контрольно-пропускной пункт, туда и была направлена группа противодействия терроризму, поднятая по тревоге.
Завязался учебный бой, в котором для воссоздания боевой обстановки использовались холостые боеприпасы и взрывпакеты. Военнослужащие отрабатывали навыки по блокированию и ликвидации террористов, а также учились быстро принимать решения в экстренных ситуациях.
Такие тренировки проводятся регулярно на военной базе ЮВО в Абхазии. Это позволяет поддерживать высокий уровень готовности подразделений, наращивать слаженность военнослужащих и возможность уверенно выполнять боевые задачи в любых ситуациях.