https://sputnik-abkhazia.ru/20230903/voennosluzhaschie-yuvo-v-abkhazii-otrazili-ataku-terroristov-na-voennye-obekty-1047793760.html

Военнослужащие ЮВО в Абхазии отразили атаку "террористов" на военные объекты

Военнослужащие ЮВО в Абхазии отразили атаку "террористов" на военные объекты

В соответствии с международными договорами, на территории Абхазии расположена 7-я российская военная база, относящаяся к Южному военному округу. 03.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-03T18:07+0300

2023-09-03T18:07+0300

2023-09-03T18:07+0300

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СУХУМ, 3 сен - Sputnik. Военнослужащие базы Южного военного округа в Абхазии провели тренировку по отражению атаки условного противника на военные объекты. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.Завязался учебный бой, в котором для воссоздания боевой обстановки использовались холостые боеприпасы и взрывпакеты. Военнослужащие отрабатывали навыки по блокированию и ликвидации террористов, а также учились быстро принимать решения в экстренных ситуациях. Такие тренировки проводятся регулярно на военной базе ЮВО в Абхазии. Это позволяет поддерживать высокий уровень готовности подразделений, наращивать слаженность военнослужащих и возможность уверенно выполнять боевые задачи в любых ситуациях.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230902/rossiyskie-voennosluzhaschie-v-abkhazii-otrazili-uslovnye-terroristicheskoy-ataki-1047788131.html

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