https://sputnik-abkhazia.ru/20230903/vystavka-rossiya---dva-mira-otkroetsya-v-sukhume-1047794443.html

Выставка "Россия - два мира" откроется в Сухуме

Выставка "Россия - два мира" откроется в Сухуме

Выставка организована Минкультом Абхазии, Литературным советом Ассамблеи народов Евразии, Центром правозащиты российских граждан и Домом Москвы в рамках Дней... 03.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-03T18:57+0300

2023-09-03T18:57+0300

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СУХУМ, 3 сен - Sputnik. Выставка "Россия - два мира" откроется в понедельник, 4 сентября в культурно-деловом центре "Дом Москвы" в Сухуме. Об этом сообщает пресс-служба центра.На мероприятии, организованном в рамках Дней русской культуры в Москве, будут представлены работы двух московских художниц - Натальи Баженовой и Татьяны Ошурковой, которые проведут творческую встречу с посетителями выставки.Открытие выставки состоится в 17:00, ее можно будет посетить до 9 сентября. Организаторы - Министерство культуры Абхазии, Литсовет Ассамблеи народов Евразии, общественная организация Центр правозащиты российских граждан в Абхазии и Дом Москвы.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230903/kulturnaya-afisha-abkhazii-gastroli-masterskoy-i-klassicheskie-kontserty-1047793017.html

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