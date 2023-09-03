https://sputnik-abkhazia.ru/20230903/vystavka-rossiya---dva-mira-otkroetsya-v-sukhume-1047794443.html
Выставка "Россия - два мира" откроется в Сухуме
Выставка "Россия - два мира" откроется в Сухуме
Выставка организована Минкультом Абхазии, Литературным советом Ассамблеи народов Евразии, Центром правозащиты российских граждан и Домом Москвы в рамках Дней... 03.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-03T18:57+0300
2023-09-03T18:57+0300
2023-09-03T19:14+0300
в абхазии
абхазия
новости
россия
культура
искусство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/05/06/1045670540_0:218:2867:1831_1920x0_80_0_0_b7182c2f70581266e0533ee9bf9d16c4.jpg
СУХУМ, 3 сен - Sputnik. Выставка "Россия - два мира" откроется в понедельник, 4 сентября в культурно-деловом центре "Дом Москвы" в Сухуме. Об этом сообщает пресс-служба центра.На мероприятии, организованном в рамках Дней русской культуры в Москве, будут представлены работы двух московских художниц - Натальи Баженовой и Татьяны Ошурковой, которые проведут творческую встречу с посетителями выставки.Открытие выставки состоится в 17:00, ее можно будет посетить до 9 сентября. Организаторы - Министерство культуры Абхазии, Литсовет Ассамблеи народов Евразии, общественная организация Центр правозащиты российских граждан в Абхазии и Дом Москвы.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230903/kulturnaya-afisha-abkhazii-gastroli-masterskoy-i-klassicheskie-kontserty-1047793017.html
абхазия
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/05/06/1045670540_68:0:2799:2048_1920x0_80_0_0_33ae486ec6f59293af5f655022698249.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, новости, россия, культура, искусство
абхазия, новости, россия, культура, искусство
Выставка "Россия - два мира" откроется в Сухуме
18:57 03.09.2023 (обновлено: 19:14 03.09.2023)
Выставка организована Минкультом Абхазии, Литературным советом Ассамблеи народов Евразии, Центром правозащиты российских граждан и Домом Москвы в рамках Дней русской культуры в Абхазии.
СУХУМ, 3 сен - Sputnik. Выставка "Россия - два мира" откроется в понедельник, 4 сентября в культурно-деловом центре "Дом Москвы" в Сухуме. Об этом сообщает пресс-служба центра.
На мероприятии, организованном в рамках Дней русской культуры в Москве, будут представлены работы двух московских художниц - Натальи Баженовой и Татьяны Ошурковой, которые проведут творческую встречу с посетителями выставки.
Открытие выставки состоится в 17:00, ее можно будет посетить до 9 сентября. Организаторы - Министерство культуры Абхазии, Литсовет Ассамблеи народов Евразии, общественная организация Центр правозащиты российских граждан в Абхазии и Дом Москвы.