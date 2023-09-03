https://sputnik-abkhazia.ru/20230903/kulturnaya-afisha-abkhazii-gastroli-masterskoy-i-klassicheskie-kontserty-1047793017.html
Культурная афиша Абхазии: гастроли “Мастерской” и классические концерты
Культурная афиша Абхазии: гастроли “Мастерской” и классические концерты
Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу проводимых в республике театральных представлений, филармонических и эстрадных... 03.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-03T19:12+0300
2023-09-03T19:12+0300
2023-09-03T21:59+0300
абхазия
культура
театр
музыка
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На предстоящей неделе, с 4 по 10 сентября, в Абхазии ожидается большое количество интересных мероприятий.Сария Кварацхелия, SputnikКультурная неделя открывается с выставки в Доме Москвы. В рамках Дней русской культуры в Абхазии там организована выставка "Россия - два мира". На ней будут выставлены работы московских художниц Натальи Баженовой и Татьяны Ошурковой.А в Центральном выставочном зале в Сухуме с 5 по 7 сентября будет открыта фотоэкспозиция, посвященная юбилею Народного поэта Абхазии, нашего современника Мушни Ласуриа.Кроме того, 5 сентября в 19:00 в Абхазском государственном драматическом театре состоится показ спектакля по поэме Мушни Ласуриа "Золотое руно".6 сентября в 19:00 в абхазской Госфилармонии состоится концерт Юрия Охочинского. В нем примет участие джаз-трио Алексея Самарина. Прозвучат не только песни из репертуара Самарина, но и мировые хиты Фрэнка Синатры, Тома Джонса и Энгельберта Хампердинка.С 6 по 10 сентября в Абхазию с гастролями приезжает Санкт-Петербургский театр “Мастерская”. В течение пяти дней актеры будут показывать спектакли из своего репертуара:6 сентября в 19:00 - “Ромео и Джульетта”7 сентября в 19:00 - “Жены”8 сентября в 19:00 - “Варшавская мелодия”9 сентября в 16:00 - “Волшебник Изумрудного города”10 сентября в 16:00 - “Винни-Пух и все-все-все”В Пицундском храме продолжаются полюбившиеся жителям и гостям Абхазии концерты классической музыки. Они будут идти всю неделю: 4 сентября в 17:00 - концерт классической музыки5 сентября в 17:00 - органный концерт Луки Гаделия6 сентября в 17:00 - концерт Государственной хоровой капеллы7 сентября в 17:00 - концерт солистов Государственного камерного оркестра8 сентября в 17:00 - органный концерт9 сентября в 17:00 - концерт солистов Абхазской государственной филармонии10 сентября в 17:00 - органный концерт.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230116/poet-iz-naroda-put-mushni-lasuria-k-vershinam-literatury-1043643255.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20230823/dvizhenie-k-vysokim-tselyam-irakliy-khintba-rasskazal-o-planakh-rusdrama-1047638132.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20230808/shestsot-tysyach-rubley-bylo-sobrano-na-muzykalnom-festivale-v-pitsunde-1047377915.html
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абхазия, культура, театр, музыка
абхазия, культура, театр, музыка
Культурная афиша Абхазии: гастроли “Мастерской” и классические концерты
19:12 03.09.2023 (обновлено: 21:59 03.09.2023)
Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу проводимых в республике театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов, выставок и многого другого.
На предстоящей неделе, с 4 по 10 сентября, в Абхазии ожидается большое количество интересных мероприятий.
Сария Кварацхелия, Sputnik
Культурная неделя открывается с выставки в Доме Москвы.
В рамках Дней русской культуры в Абхазии там организована выставка "Россия - два мира". На ней будут выставлены работы московских художниц Натальи Баженовой и Татьяны Ошурковой.
А в Центральном выставочном зале в Сухуме с 5 по 7 сентября будет открыта фотоэкспозиция, посвященная юбилею Народного поэта Абхазии, нашего современника Мушни Ласуриа.
Кроме того, 5 сентября в 19:00 в Абхазском государственном драматическом театре состоится показ спектакля по поэме Мушни Ласуриа "Золотое руно".
6 сентября в 19:00 в абхазской Госфилармонии состоится концерт Юрия Охочинского. В нем примет участие джаз-трио Алексея Самарина. Прозвучат не только песни из репертуара Самарина, но и мировые хиты Фрэнка Синатры, Тома Джонса и Энгельберта Хампердинка.
С 6 по 10 сентября в Абхазию с гастролями приезжает Санкт-Петербургский театр “Мастерская”. В течение пяти дней актеры будут показывать спектакли из своего репертуара:
6 сентября в 19:00 - “Ромео и Джульетта”
7 сентября в 19:00 - “Жены”
8 сентября в 19:00 - “Варшавская мелодия”
9 сентября в 16:00 - “Волшебник Изумрудного города”
10 сентября в 16:00 - “Винни-Пух и все-все-все”
В Пицундском храме продолжаются полюбившиеся жителям и гостям Абхазии концерты классической музыки. Они будут идти всю неделю:
4 сентября в 17:00 - концерт классической музыки
5 сентября в 17:00 - органный концерт Луки Гаделия
6 сентября в 17:00 - концерт Государственной хоровой капеллы
7 сентября в 17:00 - концерт солистов Государственного камерного оркестра
8 сентября в 17:00 - органный концерт
9 сентября в 17:00 - концерт солистов Абхазской государственной филармонии
10 сентября в 17:00 - органный концерт.