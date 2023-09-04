https://sputnik-abkhazia.ru/20230904/aslan-bzhaniya-posetit-bashkortostan-v-oktyabre-1047806050.html
Аслан Бжания посетит Башкортостан в октябре
Аслан Бжания посетит Башкортостан в октябре
День республики в Башкирии празднуется 11 октября, в этот день в 1990 году Верховный совет провозгласил Декларацию о государственном суверенитете. 04.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-04T15:38+0300
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СУХУМ, 4 сен – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания прибудет в Башкортостан на празднование Дня республики, сообщает канал UTV.RU со ссылкой на главу региона Радия Хабирова. "Топливо, мука, добровольцы и наши медики. Среди них хирурги, которые оперировали раненых бойцов. Нам есть на что опираться в нашей дружбе", — сказал Хабиров.Ранее, в марте 2023 года, глава Башкортостана прибыл с визитом в Абхазию. Он встретился с президентом Асланом Бжания. Стороны подписали межправительственное соглашение об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научно-технической, социальной, туристической и культурной сферах.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230331/delegatsiya-bashkortostana-v-abkhazii-vstrecha-s-aslanom-bzhaniya-1044982616.html
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Аслан Бжания посетит Башкортостан в октябре
15:38 04.09.2023 (обновлено: 16:07 04.09.2023)
День республики в Башкирии празднуется 11 октября, в этот день в 1990 году Верховный совет провозгласил Декларацию о государственном суверенитете.
СУХУМ, 4 сен – Sputnik.
Президент Абхазии Аслан Бжания прибудет в Башкортостан на празднование Дня республики, сообщает канал UTV.RU
со ссылкой на главу региона Радия Хабирова.
По словам Хабирова, между республиками давно сложились дружеские отношения, и в Абхазии помнят помощь, которую Башкирия оказывала в 90-х годах.
"Топливо, мука, добровольцы и наши медики. Среди них хирурги, которые оперировали раненых бойцов. Нам есть на что опираться в нашей дружбе", — сказал Хабиров.
Ранее, в марте 2023 года, глава Башкортостана прибыл с визитом в Абхазию. Он встретился с президентом Асланом Бжания. Стороны подписали межправительственное соглашение об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научно-технической, социальной, туристической и культурной сферах.