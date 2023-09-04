https://sputnik-abkhazia.ru/20230904/aslan-bzhaniya-posetit-bashkortostan-v-oktyabre-1047806050.html

Аслан Бжания посетит Башкортостан в октябре

Аслан Бжания посетит Башкортостан в октябре

День республики в Башкирии празднуется 11 октября, в этот день в 1990 году Верховный совет провозгласил Декларацию о государственном суверенитете. 04.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-04T15:38+0300

2023-09-04T15:38+0300

2023-09-04T16:07+0300

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СУХУМ, 4 сен – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания прибудет в Башкортостан на празднование Дня республики, сообщает канал UTV.RU со ссылкой на главу региона Радия Хабирова. "Топливо, мука, добровольцы и наши медики. Среди них хирурги, которые оперировали раненых бойцов. Нам есть на что опираться в нашей дружбе", — сказал Хабиров.Ранее, в марте 2023 года, глава Башкортостана прибыл с визитом в Абхазию. Он встретился с президентом Асланом Бжания. Стороны подписали межправительственное соглашение об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научно-технической, социальной, туристической и культурной сферах.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230331/delegatsiya-bashkortostana-v-abkhazii-vstrecha-s-aslanom-bzhaniya-1044982616.html

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