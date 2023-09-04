https://sputnik-abkhazia.ru/20230904/chetyre-ukrainskikh-voennykh-katera-byli-unichtozheny-v-chernom-more-1047804343.html

Российские самолеты уничтожили четыре украинских военных катера в Черном море

Российские самолеты уничтожили четыре украинских военных катера в Черном море

Также российские беспилотники нанесли удар по судостроительному предприятию Украины, на котором велась сборка безэкипажных катеров. 04.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-04T14:00+0300

2023-09-04T14:00+0300

2023-09-04T14:27+0300

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СУХУМ, 4 сен – Sputnik. Российская авиация уничтожила четыре военных катера с украинскими десантниками на борту в северо-западной части Черного моря. Об этом сообщает Министерство обороны России.На Донецком направлении подразделения Киев потерял до 285 военнослужащих убитыми и ранеными, пять боевых бронированных машин, семь автомобилей, самоходные артиллерийские установки М109 "Paladin" и "Гвоздика", две гаубицы М105.На Запорожском направлении было уничтожено за сутки более 115 солдат ВСУ, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, две артиллерийские системы М777, две самоходные гаубицы М109 "Paladin" и две гаубицы М119, два орудия Д-30 и одно Д-20.На Купянском направлении отражены четыре контратаки штурмовых групп, нанесено поражение живой силе и технике ВСУ. За сутки на этом направлении уничтожено до 60 украинских военнослужащих, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Krab". На Краснолиманском направлении уничтожено до 40 украинских военнослужащих, три пикапа, а также орудие Д-30.На Южно-Донецком потери противника составили свыше 120 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, девять автомобилей, склад боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, на Херсонском направлении - до 35 солдат, восемь автомобилей, артиллерийская система М777, гаубица "Мста-Б", склад боеприпасов 124-й бригады территориальной обороны. Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 126 районах, поражены два склада ракетно-артиллерийского вооружения 118-й механизированной и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.Российские истребители сбили украинский вертолет Ми-8, средства ПВО перехватили три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, уничтожили и подавили средствами радиоэлектронной борьбы 24 украинских беспилотника.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230903/rossiyskie-voyska-unichtozhili-khranilischa-topliva-vsu-v-odesskoy-oblasti-1047792560.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230902/kak-ya-nastupal-etim-letom-chego-udalos-dobitsya-vsu-1047785627.html

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