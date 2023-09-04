https://sputnik-abkhazia.ru/20230904/chtoby-i-sleda-ne-ostalos-kak-zapad-vycherkivaet-vse-russkoe-v-iskusstve-1047797393.html

Чтобы и следа не осталось: как Запад вычеркивает все русское в искусстве

Чтобы и следа не осталось: как Запад вычеркивает все русское в искусстве

Музей "Эрмитаж Амстердам" в столице Нидерландов 1 сентября сменил название на H'ART. 04.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-04T09:00+0300

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Что еще переименовали в культурном мире, чтобы скрыть связь с Россией, для РИА Новости разбиралась Анастасия Силкина.Картина маслом: длительные последствия сиюминутной политики"Эрмитаж на Амстеле" открыли в 2009-м как филиал петербургского. Третьего марта 2022-го музей в Нидерландах прекратил взаимодействие с российским.Первая большая выставка H'ART — Василия Кандинского, в середине следующего года. О том, что это русский художник-авангардист, не упоминается."Это все равно что стрелять себе в ногу, — считает специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. — Нидерланды всегда занимали очень жесткую антироссийскую позицию. В данном случае то, что они делают, как сказали бы в советское время, — грубая политическая ошибка".По его словам, европейцы, устроив гонения на русскую культуру, не думают о будущем."Культура же разговаривает с вечностью, это не сиюминутность. То, что можно в политике, то, чего лучше бы не допускать в экономике, в культуре вообще нельзя. Потому что это совсем другой ритм времени", — пояснил он.Российские музеи найдут других зарубежных партнеров, уверен Швыдкой. Так, сейчас обсуждается создание филиалов в Китае.Украинизация: откуда танцовщицы на французских полотнахЕще в 1990-е был казус с памятником дочери Ярослава Мудрого, супруге французского короля Генриха I Анне. Киев потребовал от французских властей заменить на скульптуре XVII века в аббатстве Сен-Венсан надпись "Анна Русская" на "Анна Киевская". Спустя десять лет представители Украины открыли в Санлисе еще один монумент, посвященный Анне, с той же надписью.В апреле 2022-го Лондонская национальная галерея исправила название картины Эдгара Дега "Русские танцовщицы" на "Украинские танцовщицы".В феврале 2023-го нью-йоркский музей Метрополитен-музей сделал то же самое: не "Русская танцовщица", а "Танцовщица в украинском наряде". И неважно, что на серию картин Дега вдохновили гастролировавшие в Париже русские артистки.Новое гражданство: Куинджи, Репин и Айвазовский — украинцы?В том же Метрополитен-музее Архипа Куинджи, Илью Репина и Ивана Айвазовского официально превратили в украинцев.Политизированных искусствоведов не смутило, что эти художники родились в XIX веке в России: в Мариуполе Екатеринославской губернии, в Чугуеве близ Харькова и крымской Феодосии соответственно. Считать себя украинцами им бы и в голову не пришло.Русским гениям приписывают не только украинство. Так, в феврале 2023-го официальный представитель российского МИД Мария Захарова рассказала о лекции парижского дипломата в Центральной Африканской Республике про "африкано-французского деятеля с русскими корнями" Александра Сергеевича Пушкина.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220501/zapad-khochet-lishit-rossiyu-kultury-1038912748.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230424/derusifikatsiya-ukrainy-plavno-perekhodit-v-deukrainizatsiyu-1045422889.html

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