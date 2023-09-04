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Гражданин Украины задержан за изготовление бомб для терактов в Запорожье
Гражданин Украины задержан за изготовление бомб для терактов в Запорожье
По итогам референдумов, прошедших 27 сентября 2022 года, Херсонская и Запорожская области стали частью России. 04.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-04T10:29+0300
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СУХУМ, 4 сен – Sputnik. В Херсонской области задержан гражданин Украины, который собирал бомбы и передавал их диверсантам, осуществлявшим теракты в Запорожье. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ России.Задержанному предъявлено обвинение в приготовлении к теракту. В его доме в Херсонской области обнаружили пять килограммов взрывчатых веществ, 17 электродетонаторов, три взрывателя замедленного действия и другие компоненты самодельных взрывных устройств.Уточняется, что мужчина уже передал диверсантам несколько бомб, которые были использованы во время терактов в отношении сотрудников полиции и администрации региона. Члены преступной группы были задержаны ранее, в отношении них возбуждено уголовное дело по статье "терроризм".
https://sputnik-abkhazia.ru/20230831/gruppa-ukrainskikh-diversantov-razgromlena-v-bryanskoy-oblasti-1047741752.html
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россия, украина, фсб, новости
Гражданин Украины задержан за изготовление бомб для терактов в Запорожье
10:29 04.09.2023 (обновлено: 11:47 04.09.2023)
По итогам референдумов, прошедших 27 сентября 2022 года, Херсонская и Запорожская области стали частью России.
СУХУМ, 4 сен – Sputnik. В Херсонской области задержан гражданин Украины, который собирал бомбы и передавал их диверсантам, осуществлявшим теракты в Запорожье. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ России.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с Министерством внутренних дел Российской Федерации пресечена деятельность гражданина Украины, 1968 года рождения, осуществлявшего сборку самодельных взрывных устройств для диверсионно-террористической группы, действовавшей на территории Запорожской области по заданию Главного управления разведки Министерства обороны Украины", – говорится в сообщении.
Задержанному предъявлено обвинение в приготовлении к теракту. В его доме в Херсонской области обнаружили пять килограммов взрывчатых веществ, 17 электродетонаторов, три взрывателя замедленного действия и другие компоненты самодельных взрывных устройств.
Уточняется, что мужчина уже передал диверсантам несколько бомб, которые были использованы во время терактов в отношении сотрудников полиции и администрации региона. Члены преступной группы были задержаны ранее, в отношении них возбуждено уголовное дело по статье "терроризм".