https://sputnik-abkhazia.ru/20230904/grazhdanin-ukrainy-zaderzhan-za-izgotovlenie-bomb-dlya-teraktov-v-zaporozhe-1047801442.html

Гражданин Украины задержан за изготовление бомб для терактов в Запорожье

Гражданин Украины задержан за изготовление бомб для терактов в Запорожье

По итогам референдумов, прошедших 27 сентября 2022 года, Херсонская и Запорожская области стали частью России. 04.09.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 4 сен – Sputnik. В Херсонской области задержан гражданин Украины, который собирал бомбы и передавал их диверсантам, осуществлявшим теракты в Запорожье. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ России.Задержанному предъявлено обвинение в приготовлении к теракту. В его доме в Херсонской области обнаружили пять килограммов взрывчатых веществ, 17 электродетонаторов, три взрывателя замедленного действия и другие компоненты самодельных взрывных устройств.Уточняется, что мужчина уже передал диверсантам несколько бомб, которые были использованы во время терактов в отношении сотрудников полиции и администрации региона. Члены преступной группы были задержаны ранее, в отношении них возбуждено уголовное дело по статье "терроризм".

https://sputnik-abkhazia.ru/20230831/gruppa-ukrainskikh-diversantov-razgromlena-v-bryanskoy-oblasti-1047741752.html

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