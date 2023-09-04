https://sputnik-abkhazia.ru/20230904/ladariya-rasskazal-o-perspektivakh-otnosheniy-abkhazii-i-nikaragua-1047811374.html
Ладария оценил перспективы отношений между Абхазией и Никарагуа
Ладария оценил перспективы отношений между Абхазией и Никарагуа
Никарагуа признала независимость Абхазии 3 сентября 2008 года и стала второй после России страной, признавшей суверенитет республики. 04.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-04T19:30+0300
2023-09-04T19:30+0300
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СУХУМ, 4 сен – Sputnik. У сотрудничества между Абхазией и Никарагуа есть большие перспективы, рассказал интервью радио Sputnik Чрезвычайный и Полномочный посол республики в Манагуа Инар Ладария."Мы убеждены, что Никарагуа в ближайшее время станет одним из центров развития в регионе и видим большие перспективы в том, что такая страна - наш союзник. Мы будем развивать эти отношения во благо как нашего народа, так и народа Никарагуа", - сказал он.Признание Абхазии со стороны Никарагуа, почеркнул посол, это важное историческое событие как для истории республики и людей, которые проживают на ее территории, так и для истории международных отношений в целом."Учитывая право нашего народа на независимость и суверенитет, и тот путь, мы прошли, думаю, руководитель Никарагуа Даниэль Ортега с поддержки своего народа принял верное решение, за что мы ему благодарны", - сказал он.Никарагуа признала независимость Абхазии после России, 3 сентября 2008 года. Через год между странами были установлены дипломатические отношения.В 2023 году в республике прошел форум "Global Abkhazia", приуроченный к 30-летию Министерства иностранных дел. На мероприятие прибыла никарагуанская делегация во главе с главой МИД Денисом Монкадой Колиндресом.В июле 2023 года делегация из Абхазии во главе с вице-премьером, министром сельского хозяйства Бесланом Джопуа приняла участие в праздновании 44-й годовщины Сандинитстской революции в Манагуа. Стороны подписали подписали Программу мероприятий на 2023 год, которая предполагает сотрудничество в областях культуры, спорта, образования и молодежной политики.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230903/mid-abkhazii-napravil-obraschenie-v-nikaragua-v-chest-15-letiya-priznaniya-nezavisimosti-1047792088.html
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Ладария оценил перспективы отношений между Абхазией и Никарагуа
19:30 04.09.2023 (обновлено: 20:11 04.09.2023)
Никарагуа признала независимость Абхазии 3 сентября 2008 года и стала второй после России страной, признавшей суверенитет республики.
СУХУМ, 4 сен – Sputnik. У сотрудничества между Абхазией и Никарагуа есть большие перспективы, рассказал интервью радио Sputnik Чрезвычайный и Полномочный посол республики в Манагуа Инар Ладария.
Дипломат подчеркнул, что между государствами установились доверительные отношения, идет обмен опытом, мнениями, есть контакт между дипведомствами.
"Мы убеждены, что Никарагуа в ближайшее время станет одним из центров развития в регионе и видим большие перспективы в том, что такая страна - наш союзник. Мы будем развивать эти отношения во благо как нашего народа, так и народа Никарагуа", - сказал он.
Признание Абхазии со стороны Никарагуа, почеркнул посол, это важное историческое событие как для истории республики и людей, которые проживают на ее территории, так и для истории международных отношений в целом.
"Учитывая право нашего народа на независимость и суверенитет, и тот путь, мы прошли, думаю, руководитель Никарагуа Даниэль Ортега с поддержки своего народа принял верное решение, за что мы ему благодарны", - сказал он.
Никарагуа признала независимость Абхазии после России, 3 сентября 2008 года. Через год между странами были установлены дипломатические отношения.
В 2023 году в республике прошел форум "Global Abkhazia", приуроченный к 30-летию Министерства иностранных дел. На мероприятие прибыла никарагуанская делегация во главе с главой МИД Денисом Монкадой Колиндресом.
В июле 2023 года делегация из Абхазии во главе с вице-премьером, министром сельского хозяйства Бесланом Джопуа приняла участие в праздновании 44-й годовщины Сандинитстской революции в Манагуа. Стороны подписали подписали Программу мероприятий на 2023 год, которая предполагает сотрудничество в областях культуры, спорта, образования и молодежной политики.