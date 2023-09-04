https://sputnik-abkhazia.ru/20230904/nachalsya-priem-zayavok-na-rekonstruktsiyu-sukhumskogo-aeroporta-1047802375.html

Начался прием заявок на реконструкцию сухумского аэропорта

Начался прием заявок на реконструкцию сухумского аэропорта

Соглашение о реконструкции сухумского аэропорта было подписано 16 июня 2023 года вице-премьером, министром экономики Абхазии Кристиной Озган и главой... 04.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-04T14:11+0300

2023-09-04T14:11+0300

2023-09-04T14:24+0300

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СУХУМ, 4 сен – Sputnik. Министерство экономики Абхазии объявило о старте приема заявок российских юридических лиц на реализацию проекта реконструкции и дальнейшей эксплуатации аэропорта имени Владислава Ардзинба в Сухуме. Заявки будут приниматься до 15 сентября 2023 года, затем они будут рассмотрены совместной абхазо-российской комиссией.В состав комиссии со стороны России войдут представители Минэкономразвития, Минтранса и Федерального агентства воздушного транспорта, а со стороны Абхазии – Администрации президента, Кабмина, Минэка, Госкомимущества и аэропорта.Возглавляют комиссию представители Минэкономразвития и Министерства экономики Абхазии. Соглашение о реконструкции сухумского аэропорта было подписано 16 июня 2023 года, 26 июля его ратифицировал Парламент Абхазии. Инвестиционный проект предусматривает реконструкцию всего комплекса, в том числе аэродорома, аэровокзального комплекса, объектов, обеспечивающих грузопассажирские перевозки. Аэродром и аэровокзальный комплекс останутся в государственной собственности и передадутся инвестору в пользование.Межправсоглашение действует в течение 49 лет, особый налоговый режим для инвестора – 25 лет, часть льгот сохранится на весь срок соглашения. При этом инвестор будет платить подоходный и земельный налог, а также выплаты в фонды. Абхазия также обеспечивает инвестору специальный режим энергоснабжения.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230726/obekt-dvoynogo-naznacheniya-kak-parlament-ratifitsiroval-rekonstruktsiyu-aeroporta-1047136930.html

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