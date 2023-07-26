https://sputnik-abkhazia.ru/20230726/obekt-dvoynogo-naznacheniya-kak-parlament-ratifitsiroval-rekonstruktsiyu-aeroporta-1047136930.html

Объект двойного назначения: как Парламент ратифицировал реконструкцию аэропорта

Объект двойного назначения: как Парламент ратифицировал реконструкцию аэропорта

Заседание Парламента Абхазии, на котором было принято постановление о ратификации соглашения между Абхазией и Россией о реконструкции аэропорта "Сухум" за счет... 26.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-26T20:20+0300

2023-07-26T20:20+0300

2023-07-26T20:45+0300

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парламент абхазии

абхазия

сухумский аэропорт

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Постановление было принято во втором и окончательном чтении. Обсуждение вызвало бурные дискуссии, были затронуты вопросы рациональности реконструкции объекта, рисков, которые несет за собой эта идея и экономической выгоды для самого инвестора.Асмат Цвижба, SputnikУсловия соглашенияПроект постановления представил председатель комитета по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками Алхас Барциц. Он напомнил, что проект разрабатывался в течение года, были проведены комитетские заседания, депутаты предлагали свои рекомендации. По итогу, по его словам, комитет рекомендовал постановление к ратификации Парламентом.Подписание с инвестором документа предусматривает государственно-частное партнерство, объяснил Барциц. Он объяснил, что Абхазия будет подписывать отдельный договор с инвестором и в нем будут отображены "все внутренние механизмы работы данного документа". Наряду с документом о государственно-частном партнерстве регулировать отношения инвестора и государства будет мастер-план, который примут в течение 20-30 дней после ратификации соглашения.Инвестиционный проект предусматривает реконструкцию всего комплекса, рассказал депутат, в том числе аэродорома, аэровокзального комплекса, объектов, обеспечивающих грузопассажирские перевозки. Аэродром и аэровокзальный комплекс останутся в государственной собственности и передадутся инвестору в пользование.Межправсоглашение действует в течение 49 лет, особый налоговый режим для инвестора – 25 лет, часть льгот сохранится на весь срок соглашения. При этом инвестор будет платить подоходный и земельный налог, а также выплаты в фонды.Абхазия также обеспечивает инвестору специальный режим энергоснабжения. В 2023 году государство должно предоставить 1,5 мегаватт, а в 2024 году еще 4 мегаватта, для чего будут отремонтированы две подстанции "Агудзера" и "Дранда". Кроме этого, абхазская сторона берет на себя обязательство по реконструкции подъездной дороги к аэропорту.Барциц отметил, что создана инвентаризационная комиссия, которая даст "полную оценку объекта" и всему тому, что будет отдано в пользование российскому инвестору.По информации депутата, на первом этапе инвестор вложит в реконструкцию аэропорта шесть-десять миллиардов рублей."В этом соглашении четко прописано, что инвестор в случае невыполнения обязательств, которые прописаны в соглашении, будет возмещать абхазской стороне сумму льгот, которые ему предоставлены на период реализации проекта", - добавил он.Правила для инвестораПри обсуждении ратификации соглашения о реконструкции аэропорта присутствовала вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган.Она отметила, что цель соглашения – реализация инвестиционного проекта, который предусматривает финансирование строительных работ и последующей эксплуатации аэропорта.Озган подтвердила, что в государственной собственности остается аэродром, аэродромная инфраструктура и аэровокзальный комплекс - объект историко-культурного наследия. Аэропортовая инфраструктура передается в частную собственность, порядок ее передачи будет регулироваться документом о государственно-частном партнерстве.Перед подписанием документа, по словам Озган, правительство Абхазии должно будет внести изменения в Воздушный кодекс республики, сформировать порядок возмещения НДС, подписать с Россией соглашение об организации воздушного пространства.Инвентаризация объектов аэропорта, по словам Озган, будет завершена в течение двух недель. Порядок определения межправокомиссией юридического лица, которое будет заниматься проектом, находится на завершающей стадии, добавила она."Основными критериями отбора будут технико-экономические показатели, сроки реализации, гарантии инвестора и объем инвестиций", - отметила Озган.Инвестор, помимо прочего, своими силами обязан за свой счет обеспечивать подготовку проектной документации, присоединение объектов к сетям, содержание объектов, несет ответственность за выявленные недостатки в течение пяти лет.Опасения и ожиданияПроект соглашения вызвал обсуждения среди депутатов. Кан Кварчия поинтересовался, сможет ли потенциальный инвестор взять деньги в кредит в любом банке, к примеру, в Грузии. Он предположил, что при таком сценарии есть вероятность, что инвестор сможет объявить себя банкротом, после чего аэропорт будет принадлежать банку.Озган заявила, что такое упущение при разработке соглашения допущено быть не могло. По ее словам, инвестор, действительно, может привлекать кредитные деньги, но источник финансирования будет в обязательном порядке согласовываться с абхазской стороной.Министр экономики добавила, что текст проекта соглашения государственно-частного партнерства должен пройти процедуру согласования в правительстве.Депутат Вианор Бебия поинтересовался, если инвестор по какой-либо причине обонкротился и объект передается третьему лицу, должен ли новый обладатель выполнять обязательства, которые были изначально предусмотрены в соглашении. Кристина Озган подчеркнула, что условия межправсоглашения предусматривают, что все обязательства должны быть реализованы даже в таком случае.Кан Кварчия задался вопросом, какая для государства будет экономическая выгода от проекта, учитывая многочисленные инвестиционные льготы, на что Кристина Озган ответила, что, если бы аэропорт был рентабельным проектом для государства, то "он бы 30 лет не стоял без дела".По словам спикера Парламента Лаши Ашуба, аэропорт не самый рентабельный проект, отчасти он социальный."Наверное, инвестор видит перспективу, в том числе и с точки зрения туристов. И мы входим в это положение по льготным периодам именно из-за этого. 30 лет наш аэропорт закрыт, ничего не произошло и в очереди инвесторы не стоят, к сожалению", - сказал он.Депутат Леонид Лакербая отметил, что в течение 30 лет предпринимались попытки что-то сделать, но "никто не хотел вкладываться в неопределенность". По его словам, в ноябре 1994 года Международный авиационный комитет изучал аэропорт и принял решение, что он может быть транзитным, но спустя три месяца грузинская сторона на международных площадках поспособствовала тому, чтобы это не произошло. По мнению депутата, аэропорт нужен Абхазии для наращивания количества туристов и ждать еще 30 лет в условиях отсутствия очереди из инвесторов не стоит.Спустя несколько часов обсуждений соглашение было ратифицировано. За ратификацию проголосовали 30 депутатов, против - два, один воздержался.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230726/parlament-abkhazii-ratifitsiroval-soglashenie-s-rossiey-o-rekonstruktsii-sukhumskogo-aeroporta-1047132970.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230619/ozgan-obyasnila-na-kakikh-usloviyakh-budet-vosstanavlivatsya-sukhumskiy-aeroport-1046415640.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230619/ozgan-o-zapuske-sukhumskogo-aeroporta-vazhnoe-politicheskoe-i-ekonomicheskoe-sobytie-1046412915.html

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