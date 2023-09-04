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Прогноз погоды в Абхазии на вторник 5 сентября
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 5 сентября
Погоду черноморского побережья Абхазии будет формировать теплый сектор южного циклона. 04.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-04T17:03+0300
2023-09-04T17:03+0300
2023-09-04T17:06+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 4 сен – Sputnik. Во вторник, 5 сентября, в Абхазии ожидается переменная облачность, жаркая погода без осадков. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.Температура воздуха ночью +18°С до +23°С, днем +27°С до +32°С.Температура морской воды +28°С.Волнение морской воды значительное и умеренное, 3-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-90%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 5 сентября
17:03 04.09.2023 (обновлено: 17:06 04.09.2023)
Погоду черноморского побережья Абхазии будет формировать теплый сектор южного циклона.
СУХУМ, 4 сен – Sputnik. Во вторник, 5 сентября, в Абхазии ожидается переменная облачность, жаркая погода без осадков. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление пониженное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.
Температура воздуха ночью +18°С до +23°С, днем +27°С до +32°С.
Температура морской воды +28°С.
Волнение морской воды значительное и умеренное, 3-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-90%.