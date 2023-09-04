https://sputnik-abkhazia.ru/20230904/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vtornik-5-sentyabrya-1047807804.html

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 5 сентября

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 5 сентября

Погоду черноморского побережья Абхазии будет формировать теплый сектор южного циклона. 04.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-04T17:03+0300

2023-09-04T17:03+0300

2023-09-04T17:06+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/09/1a/1041716397_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_556756f5ceda6c91146c8a0773da8a54.jpg

СУХУМ, 4 сен – Sputnik. Во вторник, 5 сентября, в Абхазии ожидается переменная облачность, жаркая погода без осадков. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.Температура воздуха ночью +18°С до +23°С, днем +27°С до +32°С.Температура морской воды +28°С.Волнение морской воды значительное и умеренное, 3-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-90%.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, погода в абхазии