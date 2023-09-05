https://sputnik-abkhazia.ru/20230905/benzin-ai-92-snova-obnovil-rekord-na-rossiyskoy-birzhe-1047833078.html

Бензин Аи-92 снова обновил рекорд на российской бирже

Бензин Аи-92 снова обновил рекорд на российской бирже

Последний раз стоимость Аи-92 максимально росла в июле — до 64 879 рублей за тонну. 05.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-05T17:20+0300

2023-09-05T17:20+0300

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топливо

бензин

россия

экономика

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СУХУМ, 5 сен - Sputnik. Стоимость бензина Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам торгов вторника обновила исторический рекорд, превысив отметку в 65 тысяч рублей за тонну, свидетельствуют данные торгов.Стоимость летнего дизельного топлива обновила рекорд, увеличившись на 0,04%, до 68 305 рублей за тонну. За август его цена выросла на 18,5% — еще 31 июля она была ниже 57 тысяч рублей за тонну.Биржевые цены на бензин и дизельное топливо в России летом 2023 года обновили свои исторические рекорды. Рост цен объяснялся экспертами сезонными ремонтными работами на НПЗ и "серым" экспортом. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230822/benzin-dorogoy-no-defitsita-net-kakaya-situatsiya-skladyvaetsya-na-toplivnom-rynke-abkhazii-1047619507.html

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