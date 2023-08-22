https://sputnik-abkhazia.ru/20230822/benzin-dorogoy-no-defitsita-net-kakaya-situatsiya-skladyvaetsya-na-toplivnom-rynke-abkhazii-1047619507.html

Дефицита нет: какая ситуация складывается на топливном рынке Абхазии

Дефицита нет: какая ситуация складывается на топливном рынке Абхазии

Некоторые регионы России столкнулись с дефицитом бензина и подорожанием дизтоплива. Не избежала проблем и Абхазия - в понедельник одна из крупных топливных... 22.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-22T21:12+0300

2023-08-22T21:12+0300

2023-08-22T21:18+0300

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Это вызвало панику среди автовладельцев, и на многих заправках наблюдались большие очереди.О том, что происходит на топливном рынке Абхазии, стоит ли ждать дефицита и очередного скачка цен, читайте в материале Sputnik.SputnikС мая 2023 года в Абхазии наблюдается постепенный рост цен на бензин. Если еще в начале года розничная цена на АИ-92 составляла 43 рубля за литр, то сегодня стоимость 92-го бензина превысила 55 рублей.По словам заместителя министра экономики Абхазии Теймураза Миквабия, временная приостановка продажи бензина в сети “Подорожник” была связана с техническими проблемами в поставках нефтепродуктов.“Вчера к 21:00 ситуация была улажена, и они (заправки - прим.) приступили к реализации топлива всем клиентам. На текущий момент, ажиотаж уже спал. После больших очередей на заправках “АЗиД” и “Роснефть”, люди убедились в том, что нефтепродуктов у нас достаточно, ни одна из заправок не остановила работу. Сейчас ситуация уже выровнялась”, - пояснил Миквабия. Опасения по поводу возможного дефицита, которые возникли у автовладельцев, беспочвенны, подчеркнул замминистра. Объем нефтепродуктов, хранящийся в Абхазии, довольно существенен, запасы дизельного топлива составляют 3,5 тысячи тонн, бензина - две тысячи тонн.“Также уже в пути находится 2,7 тысячи тонн бензина. Еще 2,7 тысячи тонн в ближайшее время будет отгружено для наших крупнейших компаний. Я уверен, что дефицита не будет. Компании закупают нефтепродукты по мере необходимости. Период прибытия вагонов с завода в Абхазию составляет от 10 до 20 дней. Учитывая это, компании каждый раз формируют заказы”, - подчеркнул он.Прогнозы и причиныКабинет Министров Абхазии, комментируя ситуацию на топливном рынке страны, отметил, что причиной увеличения стоимости бензина стал рост закупочных цен на российском рынке. Еще одной важной проблемой республики, подчеркивает правительство, стало отсутствие объектов, в которых можно хранить нефтепродукты. Тем не менее, уточняется в сообщении, по сравнению с прошлым годом, поставки нефтепродуктов выросли. Так, в Абхазию было поставлено более чем на 28% больше Аи-92, почти на 18% больше Аи-95, на 75% больше Аи-98-100 и на 22% больше дизельного топлива.При этом прогнозировать, когда цены на нефтепродукты пойдут вниз, пока сложно. По словам Теймураза Миквабия, все зависит от ситуации на российском рынке.“На текущий момент наша главная цель - не допустить дефицита. С этим вопросом мы справляемся. Следующая задача - найти более дешевые нефтепродукты в России. К сожалению, на цены на российской бирже мы повлиять не можем”, - добавил Миквабия.При этом, в самой России ситуация с нефтепродуктами пока не меняется. По словам замгендиректора российского Института национальной энергетики Александра Фролова, ценовой кризис на рынке нефтепродуктов, который наблюдается в последние четыре месяца, вызван рядом факторов.Первое - вывод нефтеперерабатывающих мощностей заводов на плановые ремонты в мае 2023 года.“Это плановые ремонты, они согласуются с Министерством энергетики Российской Федерации. Под этот период делаются дополнительные запасы моторного топлива и иных нефтепродуктов, необходимых как внутреннему, так и внешнему потребителю. Если бы этот фактор был один, то он вообще никакого воздействия на рынок не оказал. Но у нас возникли дополнительные факторы, давящие на биржевые котировки. И следующим фактором такого рода стал повышенный спрос на моторное топливо на внутреннем российском рынке. Этот спрос был вызван банальной причиной - люди в этом году активно занимаются автотуризмом. У нас, в принципе, три последних года май становится первым месяцем пикового спроса, что связано с майскими праздниками, и с тем, что люди все больше и больше ездят в отпуск на автомобилях, потому что авиасообщение, по различным причинам, работает в ограниченном режиме", - пояснил Фролов.Еще один важный фактор, который, по мнению эксперта, повлиял на рынок, - это сделанное в апреле этого года заявление министра финансов России о сокращении “субсидий нефтяникам” с 1 июля. По словам Александра Фролова, на самом же деле, речь шла об уменьшении сумм, которые нефтяники получают по демпфирующему механизму.“Если попытаться разобраться в том, что такое демпфирующий механизм, то оказывается, что это вовсе не субсидия, а так называемый налоговый вычет. В чем разница? В том, что субсидию получают из неких источников на развитие чего-либо. И термин "субсидия" имеет определенную коннотацию, которая вполне однозначно понимается широкой аудиторией. Если кому-то платят субсидию, значит, у него проблема. А если ему сокращают субсидию, то значит, что все проблемы, которые существовали, будут нарастать, потому что денег-то будут меньше получать. И рынок отреагировал, побежал делать дополнительные запасы. Демпфирующий механизм - не субсидия, а налоговый механизм. Средства на демпфер выплачиваются из налогов, которые ранее были выплачены нефтегазовыми компаниями. По сути, демпфирующий механизм был своего рода костылем, который был предложен во второй половине 2018 года, как некая срочная мера, которая требуется для решения не продуманных ранее последствий большого налогового маневра”, - пояснил Фролов.По мнению замгендиректора Института национальной энергетики, учитывая, что сам ценовой кризис связан с повышенным спросом на период отпусков, можно предположить, его завершение с окончание уже в начале сентября.“Однако говорить о том, что в конце августа и в начале сентября ситуация полностью стабилизируется, не приходится. Есть еще один важный и, к сожалению, пока еще не устраненный фактор, давящий на рынок. Это фактор логистический. У нас возникли проблемы с логистикой внутри Российской Федерации. Логистика активно перестраивается из-за санкционных ограничений, это приводит к тому, что местами поставки внутри страны растягиваются. Если раньше некий груз бензина или дизельного топлива до места назначения доходил за одну-две недели, то теперь он может дойти за месяц. И, фактический, те котировки, которые мы сейчас видим на бирже, будут оказывать влияние на розничный рынок и в Российской Федерации и в Абхазии вплоть до конца сентября, как минимум. Такая неприятная для автолюбителей новость”, - подытожил Фролов.

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абхазия, топливо, экономика, министерство экономики