https://sputnik-abkhazia.ru/20230905/fotoekspozitsiya-posvyaschennaya-85-letiyu-mushni-lasuria-otkrylas-v-sukhume-1047833231.html

Фотоэкспозиция, посвященная 85-летию Мушни Ласуриа, открылась в Сухуме

Фотоэкспозиция, посвященная 85-летию Мушни Ласуриа, открылась в Сухуме

Фотовыставка будет доступна для поклонников творчества Мушни Ласуриа до 7 сентября. 05.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-05T18:00+0300

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2023-09-05T18:50+0300

абхазия

в абхазии

культура

поэт

центральный выставочный зал г. сухум

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СУХУМ, 5 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. Фотоэкспозиция, посвященная 85-летнему юбилею Народного поэта Абхазии Мушни Ласуриа, открылась в Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии во вторник, 5 сентября. На представленных фотографиях Мушни Ласуриа запечатлен в кругу семьи, с представителями творческой и научной интеллигенции республики. На снимках, сделанных в разные годы, Народного поэта Абхазии можно увидеть с другими классиками абхазской литературы, такими как Баграт Шинкуба, Иван Папаскир, Фазиль Искандер, Рушбей Смыр, учеными Георгием Дзидзария, Шалвой Инал-ипа, русскими писателями Евгением Евтушенко, Александром Твардовским, Андреем Вознесенским и многими другими. Незадолго до открытия экспозиции председатель Совета старейшин Абхазии Аполлон Думаа вручил Мушни Ласуриа посох (по традиции у абхазов посох считается символом мудрости - ред.). Перед собравшимися выступали поэты, писатели, ученые, которые отмечали значительный вклад юбиляра в развитие национальной литературы. Сам Мушни Ласуриа поблагодарил присутствовавших за проявленный интерес и отметил, что фотографии выставки отражают значительную часть его жизни и творчества. Во вторник, 5 сентября, в Абхазском институте гуманитарных исследований имени Дмитрия Гулиа открылась научная конференция, посвященная юбилею Народного поэта Абхазии. Она продлится два дня. Классик современной абхазской литературы, Народный поэт Абхазии, переводчик, литературный критик, кавалер высшего государственного ордена "Ахьдз-Апша" I степени Мушни Ласуриа 16 января отметил свой 85-летний юбилей. Мушни Ласуриа – действительный член Академии наук Абхазии, кандидат филологических наук, лауреат Государственной премии имени Дмитрия Гулиа, лауреат Государственной премии имени Шота Руставели, лауреат Всероссийской премии имени Антона Дельвига, член Союза писателей Абхазии, Союза писателей СССР, Союза писателей России, президент Ассоциации писателей Абхазии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230905/nauchnaya-konferentsiya-v-chest-85-letiya-mushni-lasuria-otkrylas-v-abigi-1047826399.html

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абхазия, культура, поэт, центральный выставочный зал г. сухум