https://sputnik-abkhazia.ru/20230905/nauchnaya-konferentsiya-v-chest-85-letiya-mushni-lasuria-otkrylas-v-abigi-1047826399.html
Научная конференция в честь 85-летия Мушни Ласуриа открылась в АбИГИ
Научная конференция в честь 85-летия Мушни Ласуриа открылась в АбИГИ
Один из классиков современной абхазской литературы, Народный поэт Абхазии, переводчик, литературный критик, кавалер высшего государственного ордена –... 05.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-05T14:00+0300
2023-09-05T14:00+0300
2023-09-05T14:34+0300
в абхазии
мушни хварцкия
абхазия
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СУХУМ, 5 сен - Sputnik, Бадрак Авидзба. В Абхазском институте гуманитарных исследований имени Дмитрия Гулиа открылась Международная научная конференция, посвященная 85-летию и 70-летию творческой деятельности Народного поэта Абхазии Мушни Ласуриа.Директор АбИГИ Арда Ашуба, открывая мероприятие, отметил, что юбиляр обогатил своим творчеством национальную литературу. Он добавил, что творческую жизнь Ласуриа начал в раннем возрасте, когда ему было всего 15 лет.На протяжение 70 лет автор продолжает писать, радуя читателей высокохудожественными произведениями. Мушни Ласуриа продолжил путь Дмитрия Гулиа, Баграта Шинкуба и других классиков абхазской литературы, подчеркнул Ашуба и пожелал юбиляру дальнейших успехов в творческой жизни.Глава Абхазской православной церкви иерей Виссарион Аплиаа пожелал Ласуриа крепкого здоровья, благополучия и творческого вдохновения.Кандидат филологических наук Василий Авидзба в своем выступлении, в частности, заметил, что в период начала творчества Мушни Ласуриа в национальной литературе отмечался возросший интерес к художественным произведениям.Международная научная конференция в честь 85-летия Мушни Ласуриа будет проходить в течение двух дней.Мушни Ласуриа – действительный член Академии наук Абхазии, кандидат филологических наук, лауреат Государственной премии имени Дмитрия Гулиа, лауреат Государственной премии имени Шота Руставели, лауреат Всероссийской премии имени Антона Дельвига, член Союза писателей Абхазии, Союза писателей СССР, Союза писателей России, президент Ассоциации писателей Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230116/poet-iz-naroda-put-mushni-lasuria-k-vershinam-literatury-1043643255.html
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мушни хварцкия, абхазия, культура
мушни хварцкия, абхазия, культура
Научная конференция в честь 85-летия Мушни Ласуриа открылась в АбИГИ
14:00 05.09.2023 (обновлено: 14:34 05.09.2023)
Один из классиков современной абхазской литературы, Народный поэт Абхазии, переводчик, литературный критик, кавалер высшего государственного ордена – "Ахьдз-Апша" I степени Мушни Ласуриа 16 января отметил свой 85-летний юбилей.
СУХУМ, 5 сен - Sputnik, Бадрак Авидзба. В Абхазском институте гуманитарных исследований имени Дмитрия Гулиа открылась Международная научная конференция, посвященная 85-летию и 70-летию творческой деятельности Народного поэта Абхазии Мушни Ласуриа.
Директор АбИГИ Арда Ашуба, открывая мероприятие, отметил, что юбиляр обогатил своим творчеством национальную литературу. Он добавил, что творческую жизнь Ласуриа начал в раннем возрасте, когда ему было всего 15 лет.
На протяжение 70 лет автор продолжает писать, радуя читателей высокохудожественными произведениями.
Он напомнил, что Народный поэт Абхазии удостоился пушкинской премии за перевод на абхазский язык "Евгения Онегина". Церемония проходила в Кремле, а значимую награду ему вручил президент Дмитрий Медведев.
Мушни Ласуриа продолжил путь Дмитрия Гулиа, Баграта Шинкуба и других классиков абхазской литературы, подчеркнул Ашуба и пожелал юбиляру дальнейших успехов в творческой жизни.
Глава Абхазской православной церкви иерей Виссарион Аплиаа пожелал Ласуриа крепкого здоровья, благополучия и творческого вдохновения.
Кандидат филологических наук Василий Авидзба в своем выступлении, в частности, заметил, что в период начала творчества Мушни Ласуриа в национальной литературе отмечался возросший интерес к художественным произведениям.
Мушни Ласуриа стал представителем третьего поколения абхазских писателей и занял достойное место в национальной литературе. Это стало возможным благодаря незаурядному творческому дару автора, заметил Авидзба.
Международная научная конференция в честь 85-летия Мушни Ласуриа будет проходить в течение двух дней.
Мушни Ласуриа – действительный член Академии наук Абхазии, кандидат филологических наук, лауреат Государственной премии имени Дмитрия Гулиа, лауреат Государственной премии имени Шота Руставели, лауреат Всероссийской премии имени Антона Дельвига, член Союза писателей Абхазии, Союза писателей СССР, Союза писателей России, президент Ассоциации писателей Абхазии.