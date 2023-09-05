https://sputnik-abkhazia.ru/20230905/inostrannoe-podkreplenie-pyanaya-dorozhnaya-statistika-v-abkhazii-za-avgust-1047814916.html
Иностранное подкрепление: "пьяная" дорожная статистика в Абхазии за август
Иностранное подкрепление: "пьяная" дорожная статистика в Абхазии за август
По информации МВД Абхазии, сотрудники ГАИ республики составили 6746 протоколов за различные нарушения ПДД в августе. 05.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-05T08:55+0300
2023-09-05T08:55+0300
2023-09-05T10:37+0300
в абхазии
гаи
мвд абхазии
абхазия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102989/06/1029890692_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_c2a3ccbf895c502ec188a7c6739ff218.jpg
SputnikВ августе 2023 года блюстители правопорядка на дорогах Абхазии выписали 246 штрафов за управление автомобилем в нетрезвом состоянии, что на 34 протокола больше, чем в июле.Последний месяц лета выдался более "жарким" в сравнении с июлем по количеству составленных протоколов сотрудниками Госавтоинспекции Абхазии, но эти цифры значительно отличаются от тех, что были еще в начале года.В январе 2023 года за аналогичное правонарушение инспекторы выписали 917 штрафов, и с тех пор наблюдалась динамика на понижение вплоть до августа. Из общего количества водителей "навеселе" в прошлом месяце 13 человек были гостями страны – 10 россиян, два гражданина Узбекистана и один гражданин из Киргизии.Несовершеннолетних "лихачей" в августе, как в целом в нынешнем году, не было. Самому молодому нетрезвому автолюбителю было 19 лет. Самому старшему любителю "горячительных" напитков 73 года. Компанию мужчин "разбавили" также три представительницы прекрасной половины человечества – две были из Сухума и одна из Гагры. Самой старшей из них 48 лет, а другим двум – по 43 года."Золото" снова уходит столице Абхазии. В августе там составили ровно сотню штрафов за езду подшофе, что на семь "писем счастья" больше июльских показателей. Гагра сумела сохранить за собой "серебро" благодаря 58 нетрезвым автолюбителям в августе. Гудаута впервые за много месяцев оказалась за "бортом". Привычное для нее третье место занял Сухумский район, который впервые оказался в тройке "победителей".
https://sputnik-abkhazia.ru/20230901/pochti-desyat-tysyach-pravonarusheniy-zafiksirovali-na-dorogakh-sukhuma-za-sem-mesyatsev-1047772691.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102989/06/1029890692_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_d68e6a395ae5c972bca9619d8674e263.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
гаи, мвд абхазии, абхазия
гаи, мвд абхазии, абхазия
Иностранное подкрепление: "пьяная" дорожная статистика в Абхазии за август
08:55 05.09.2023 (обновлено: 10:37 05.09.2023)
По информации МВД Абхазии, сотрудники ГАИ республики составили 6746 протоколов за различные нарушения ПДД в августе.
В августе 2023 года блюстители правопорядка на дорогах Абхазии выписали 246 штрафов за управление автомобилем в нетрезвом состоянии, что на 34 протокола больше, чем в июле.
Последний месяц лета выдался более "жарким" в сравнении с июлем по количеству составленных протоколов сотрудниками Госавтоинспекции Абхазии, но эти цифры значительно отличаются от тех, что были еще в начале года.
В январе 2023 года за аналогичное правонарушение инспекторы выписали 917 штрафов, и с тех пор наблюдалась динамика на понижение вплоть до августа. Из общего количества водителей "навеселе" в прошлом месяце 13 человек были гостями страны – 10 россиян, два гражданина Узбекистана и один гражданин из Киргизии.
Несовершеннолетних "лихачей" в августе, как в целом в нынешнем году, не было. Самому молодому нетрезвому автолюбителю было 19 лет. Самому старшему любителю "горячительных" напитков 73 года.
В возрастной категории изменения за месяц не произошли. Чаще всех сотрудники ГАИ "ловили" в августе подвыпивших автомобилистов в возрасте от 35 до 40 лет, которым снова удалось сохранить за собой первое место в нашем антирейтинге. На втором месте вновь оказались те, кому от 40 до 45 лет, и замыкают наш список нетрезвые водители в возрасте от 45 до 50 лет.
Компанию мужчин "разбавили" также три представительницы прекрасной половины человечества – две были из Сухума и одна из Гагры. Самой старшей из них 48 лет, а другим двум – по 43 года.
"Золото" снова уходит столице Абхазии. В августе там составили ровно сотню штрафов за езду подшофе, что на семь "писем счастья" больше июльских показателей. Гагра сумела сохранить за собой "серебро" благодаря 58 нетрезвым автолюбителям в августе. Гудаута впервые за много месяцев оказалась за "бортом". Привычное для нее третье место занял Сухумский район, который впервые оказался в тройке "победителей".