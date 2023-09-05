https://sputnik-abkhazia.ru/20230905/inostrannoe-podkreplenie-pyanaya-dorozhnaya-statistika-v-abkhazii-za-avgust-1047814916.html

Иностранное подкрепление: "пьяная" дорожная статистика в Абхазии за август

Иностранное подкрепление: "пьяная" дорожная статистика в Абхазии за август

По информации МВД Абхазии, сотрудники ГАИ республики составили 6746 протоколов за различные нарушения ПДД в августе. 05.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-05T08:55+0300

2023-09-05T08:55+0300

2023-09-05T10:37+0300

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SputnikВ августе 2023 года блюстители правопорядка на дорогах Абхазии выписали 246 штрафов за управление автомобилем в нетрезвом состоянии, что на 34 протокола больше, чем в июле.Последний месяц лета выдался более "жарким" в сравнении с июлем по количеству составленных протоколов сотрудниками Госавтоинспекции Абхазии, но эти цифры значительно отличаются от тех, что были еще в начале года.В январе 2023 года за аналогичное правонарушение инспекторы выписали 917 штрафов, и с тех пор наблюдалась динамика на понижение вплоть до августа. Из общего количества водителей "навеселе" в прошлом месяце 13 человек были гостями страны – 10 россиян, два гражданина Узбекистана и один гражданин из Киргизии.Несовершеннолетних "лихачей" в августе, как в целом в нынешнем году, не было. Самому молодому нетрезвому автолюбителю было 19 лет. Самому старшему любителю "горячительных" напитков 73 года. Компанию мужчин "разбавили" также три представительницы прекрасной половины человечества – две были из Сухума и одна из Гагры. Самой старшей из них 48 лет, а другим двум – по 43 года."Золото" снова уходит столице Абхазии. В августе там составили ровно сотню штрафов за езду подшофе, что на семь "писем счастья" больше июльских показателей. Гагра сумела сохранить за собой "серебро" благодаря 58 нетрезвым автолюбителям в августе. Гудаута впервые за много месяцев оказалась за "бортом". Привычное для нее третье место занял Сухумский район, который впервые оказался в тройке "победителей".

https://sputnik-abkhazia.ru/20230901/pochti-desyat-tysyach-pravonarusheniy-zafiksirovali-na-dorogakh-sukhuma-za-sem-mesyatsev-1047772691.html

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