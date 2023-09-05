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Прогноз погоды в Абхазии на среду 6 сентября
Прогноз погоды в Абхазии на среду 6 сентября
Территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием перепадов атмосферного давления. 05.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-05T18:35+0300
2023-09-05T18:35+0300
2023-09-05T19:02+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 5 сен - Sputnik. В среду, 6 сентября, в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь разной интенсивности, гроза. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление - повышенное, нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью +16°С до +21°С, днем +24°С до +29°С.Температура морской воды +28°С.Волнение морской воды значительное и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.
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погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на среду 6 сентября
18:35 05.09.2023 (обновлено: 19:02 05.09.2023)
Территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием перепадов атмосферного давления.
СУХУМ, 5 сен - Sputnik. В среду, 6 сентября, в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь разной интенсивности, гроза. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление - повышенное, нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью +16°С до +21°С, днем +24°С до +29°С.
Температура морской воды +28°С.
Волнение морской воды значительное и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.