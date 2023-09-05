https://sputnik-abkhazia.ru/20230905/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-sredu-6-sentyabrya-1047838856.html

Прогноз погоды в Абхазии на среду 6 сентября

Прогноз погоды в Абхазии на среду 6 сентября

Территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием перепадов атмосферного давления. 05.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-05T18:35+0300

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в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 5 сен - Sputnik. В среду, 6 сентября, в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь разной интенсивности, гроза. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление - повышенное, нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью +16°С до +21°С, днем +24°С до +29°С.Температура морской воды +28°С.Волнение морской воды значительное и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.

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погода в абхазии