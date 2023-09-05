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Пять дней счастья: что покажет театр "Мастерская" абхазским зрителям

Пять дней счастья: что покажет театр "Мастерская" абхазским зрителям

Приезд театра "Мастерская" из Санкт-Петербурга в Абхазию организован в рамках программы "Большие гастроли". 05.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-05T16:25+0300

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СУХУМ, 5 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. Пресс-конференция в преддверии выступлений Санкт-Петербургского театра "Мастерская" прошла в Государственном Русском театре драмы имени Фазиля Искандера. Он выразил благодарность министерству культуры Российской Федерации, Росконцерту за поддержку проекта, который реализуется в рамках зарубежного направления программы "Большие гастроли". За содействие в организации гастролей Хинтба поблагодарил Министерство культуры Абхазии. "Самая большая благодарность театру "Мастерская" за то, что они приехали, за то, что подарят нашему зрителю пять дней счастья, потому что спектакли театра "Мастерская" – это всегда счастье, это всегда большое удовольствие для зрителя, это всегда настоящее искусство", – подчеркнул Хинтба. Директор театра "Мастерская" Михаил Барсегов сказал, что выступать со спектаклями в Абхазии – большая ответственность и большая честь. После режиссер Сергей Паньков подчеркнул, что театр "Мастерская" – это огромная планета, которая "питает" и Санкт-Петербург, и в целом Россию. "Я счастлив, что театр стал привлекать больших мастеров, которые занимаются и светом, и пластикой, и формой. Приходят выдающиеся художники в театр, и все получают огромное удовольствие от этой планеты, от коллектива. Действительно, это семья, семья сложная, семья интересная, это театр, который работает 24 часа в сутки", – отметил он. В течение пяти дней актеры театра "Мастерская" будут показывать в РУСДРАМе спектакли из своего репертуара: 6 сентября – "Ромео и Джульетта", 7 сентября – "Жены", 8 сентября – "Варшавская мелодия", 9 сентября – "Волшебник Изумрудного города" и 10 сентября – "Винни-Пух и все-все-все".

https://sputnik-abkhazia.ru/20230825/vzaimnyy-interes-khintba-o-znachenii-kulturnogo-obmena-mezhdu-abkhaziey-i-rossiey---1047662765.html

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