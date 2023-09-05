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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230905/shoygu-rasskazal-skolko-soldat-i-tekhniki-poteryali-vsu-1047825061.html
Шойгу рассказал, сколько солдат и техники потеряли ВСУ
Шойгу рассказал, сколько солдат и техники потеряли ВСУ
Украинское контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях началось 4 июня. 05.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-05T14:35+0300
2023-09-05T14:35+0300
военная спецоперация рф в донбассе
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СУХУМ, 5 сен – Sputnik. Украинская армия с начала так называемого наступления потеряла более 66 тысяч человек и 7600 единиц вооружений, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководством вооруженных сил.Он отметил, что самая напряженная обстановка сложилась на Запорожском направлении, где противник ввел в бой бригады из стратегического резерва.Значительный ущерб украинским подразделениям удалось нанести благодаря действиям 810-й бригады и 177-го полка морской пехоты, 56-го десантно-штурмового и 71-го мотострелкового полков, а также подразделений 76-й десантно-штурмовой дивизии.Он также отметил мужество военнослужащих 1-го, 12-го и 26-го танковых полков.Российская армия продолжает уничтожать военную инфраструктуру Украины, продолжил министр обороны. В августе под ударом оказались 34 командных пункта ВСУ.Кроме того, за прошедший месяц сбиты 159 реактивных снарядов HIMARS, более тысячи дронов и 13 крылатых ракет.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230731/shoygu-ukrainskie-voyska-otchayanno-atakuyut-no-prodvizheniya-net-1047240167.html
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сергей шойгу, министерство обороны рф, россия, украина
сергей шойгу, министерство обороны рф, россия, украина

Шойгу рассказал, сколько солдат и техники потеряли ВСУ

14:35 05.09.2023
© Sputnik / Перейти в фотобанкСело у линии соприкосновения на Артемовском направлении
Село у линии соприкосновения на Артемовском направлении - Sputnik Абхазия, 1920, 05.09.2023
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Украинское контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях началось 4 июня.
СУХУМ, 5 сен – Sputnik. Украинская армия с начала так называемого наступления потеряла более 66 тысяч человек и 7600 единиц вооружений, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководством вооруженных сил.

"Киевский режим, несмотря на колоссальные потери, уже третий месяц пытается вести так называемое контрнаступление. Ни на одном из направлений Вооруженные силы Украины своих целей не достигли", — сказал глава Минобороны.

Он отметил, что самая напряженная обстановка сложилась на Запорожском направлении, где противник ввел в бой бригады из стратегического резерва.
Значительный ущерб украинским подразделениям удалось нанести благодаря действиям 810-й бригады и 177-го полка морской пехоты, 56-го десантно-штурмового и 71-го мотострелкового полков, а также подразделений 76-й десантно-штурмовой дивизии.
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Он также отметил мужество военнослужащих 1-го, 12-го и 26-го танковых полков.
Российская армия продолжает уничтожать военную инфраструктуру Украины, продолжил министр обороны. В августе под ударом оказались 34 командных пункта ВСУ.
Кроме того, за прошедший месяц сбиты 159 реактивных снарядов HIMARS, более тысячи дронов и 13 крылатых ракет.
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