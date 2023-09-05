https://sputnik-abkhazia.ru/20230905/vitse-premera-abkhazii-sergeya-pustovalova-osvobodili-ot-dolzhnosti--1047824150.html

Вице-премьера Абхазии Сергея Пустовалова освободили от должности

Вице-премьера Абхазии Сергея Пустовалова освободили от должности

СУХУМ, 5 сен – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания подписал указ об освобождении от должности вице-премьера Сергея Пустовалова, сообщили в пресс-службе... 05.09.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 5 сен – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания подписал указ об освобождении от должности вице-премьера Сергея Пустовалова, сообщили в пресс-службе главы государства. Сергей Пустовалов родился 7 марта 1965 года в Воронеже. Он окончил Казанское суворовское военное училище, Гуманитарную академию Вооруженных сил Российской Федерации.С 2002-2004 года – заместитель заведующего кафедрой государственного и муниципального управления Поволжской академии государственной службы. В 2002-2004 годах – руководитель службы персонала торгово-промышленной группы "Дикомп" в Саратове.В 2020 году был назначен вице-премьером республики.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230905/naznachen-novyy-rukovoditel-administratsii-prezidenta-abkhazii--1047823010.html

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