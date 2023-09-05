"Золотое руно" Мушни Ласуриа впервые показали в Драмтеатре
© Sputnik / Томас Тхайцук"Золотое руно" Мушни Ласуриа впервые показали в Драмтеатре
© Sputnik / Томас Тхайцук
В музыкальном спектакле по поэме Мушни Ласурия задействовано около 50 человек.
СУХУМ, 5 сен - Sputnik, Бадрак Авидзба. Премьера "Золотого руна" по поэме Мушни Ласуриа в постановке режиссера Мадины Аргун состоялась в Абхазском драматическом театре имени Самсона Чанба.
Народный поэт Абхазии, переводчик, литературный критик, кавалер высшего государственного ордена – "Ахьдз-Апша" I степени Мушни Ласуриа 16 января отметил свой 85-летний юбилей.
Директор Драмтеатра Алхас Чолокуа поздравил юбиляра, пожелав ему здоровья, долгих лет и творческого вдохновения.
Руководитель Абхазского института гуманитарных исследований Арда Ашуба отметил, что для всех ценителей художественного слова и в целом абхазской культуры сегодня большой праздник, так как отмечается юбилей патриарха национальной литературы Мушни Ласуриа.
"Золотое руно" - это первая поэма, которую написал Мушни Ласуриа. Она создана на основе древнегреческого мифа, о котором знает весь мир, но здесь есть секрет. Автор захотел придать этому мифу абхазские черты, отразить в нем то, как мыслит абхаз, насколько он готов защищать свою землю. В этом произведении автор мастерски соединил образцы абхазского фольклора, мифологию и философию", - подчеркнул Ашуба.
Режиссер спектакля Мадина Аргун ранее отмечала, что этой постановкой она хочет донести до зрителя важность веры и знания истории. Произведение "Золотое руно" содержит в себе культурный код абхазов, который, по ее мнению, начинает теряться. Перед собой она поставила задачу раскрыть этот код и показать зрителям. Посыл состоит в том, что людям следует вернуться к своим корням, подчеркнула Аргун.
© Sputnik / Томас Тхайцук"Золотое руно" Мушни Ласуриа впервые показали в Драмтеатре
1/3
© Sputnik / Томас Тхайцук
"Золотое руно" Мушни Ласуриа впервые показали в Драмтеатре
© Sputnik / Томас Тхайцук"Золотое руно" Мушни Ласуриа впервые показали в Драмтеатре
2/3
© Sputnik / Томас Тхайцук
"Золотое руно" Мушни Ласуриа впервые показали в Драмтеатре
© Sputnik / Томас Тхайцук"Золотое руно" Мушни Ласуриа впервые показали в Драмтеатре
3/3
© Sputnik / Томас Тхайцук
"Золотое руно" Мушни Ласуриа впервые показали в Драмтеатре
1/3
© Sputnik / Томас Тхайцук
"Золотое руно" Мушни Ласуриа впервые показали в Драмтеатре
2/3
© Sputnik / Томас Тхайцук
"Золотое руно" Мушни Ласуриа впервые показали в Драмтеатре
3/3
© Sputnik / Томас Тхайцук
"Золотое руно" Мушни Ласуриа впервые показали в Драмтеатре
В спектакле приняли участие артисты Абхазского драматического и Молодежного театров, вокалисты, коллективы Госансамбля народной песни и танца и Госансамбля "Шаратын". Всего в постановке задействовано около 50 человек.