https://sputnik-abkhazia.ru/20230905/zolotoe-runo-mushni-lasuria-vpervye-pokazali-v-dramteatre-1047840641.html

"Золотое руно" Мушни Ласуриа впервые показали в Драмтеатре

"Золотое руно" Мушни Ласуриа впервые показали в Драмтеатре

В музыкальном спектакле по поэме Мушни Ласурия задействовано около 50 человек. 05.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-05T20:26+0300

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2023-09-05T20:26+0300

в абхазии

абхазия

культура

абхазский драматический театр

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СУХУМ, 5 сен - Sputnik, Бадрак Авидзба. Премьера "Золотого руна" по поэме Мушни Ласуриа в постановке режиссера Мадины Аргун состоялась в Абхазском драматическом театре имени Самсона Чанба.Народный поэт Абхазии, переводчик, литературный критик, кавалер высшего государственного ордена – "Ахьдз-Апша" I степени Мушни Ласуриа 16 января отметил свой 85-летний юбилей.Директор Драмтеатра Алхас Чолокуа поздравил юбиляра, пожелав ему здоровья, долгих лет и творческого вдохновения.Руководитель Абхазского института гуманитарных исследований Арда Ашуба отметил, что для всех ценителей художественного слова и в целом абхазской культуры сегодня большой праздник, так как отмечается юбилей патриарха национальной литературы Мушни Ласуриа. Режиссер спектакля Мадина Аргун ранее отмечала, что этой постановкой она хочет донести до зрителя важность веры и знания истории. Произведение "Золотое руно" содержит в себе культурный код абхазов, который, по ее мнению, начинает теряться. Перед собой она поставила задачу раскрыть этот код и показать зрителям. Посыл состоит в том, что людям следует вернуться к своим корням, подчеркнула Аргун. В спектакле приняли участие артисты Абхазского драматического и Молодежного театров, вокалисты, коллективы Госансамбля народной песни и танца и Госансамбля "Шаратын". Всего в постановке задействовано около 50 человек.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230905/argun-o-postanovke-zolotoe-runo-po-lasuria-raskrytie-natsionalnogo-kulturnogo-koda-1047822635.html

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