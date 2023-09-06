https://sputnik-abkhazia.ru/20230906/chast-sukhuma-ostanetsya-bez-vody-v-chetverg-7-sentyabrya-1047872297.html

Часть Сухума останется без воды в четверг 7 сентября

Часть Сухума останется без воды в четверг 7 сентября

СУХУМ, 6 сен - Sputnik. Часть Сухума останется без воды в четверг 7 сентября, сообщили в "Водоканале". 06.09.2023, Sputnik Абхазия

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в абхазии

водоснабжение

абхазия

сухум

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СУХУМ, 6 сен - Sputnik. Часть Сухума останется без воды в четверг 7 сентября, сообщили в "Водоканале".Воды не будет с 00:00 до 21:00 в следующих районах: в Новом районе, Старом поселке, на улице Эшба, в районе вокзала, рынка, ВИЭМа, Маяка, в центральной и нагорной частях города.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230622/posrednik-avidzba-o-rabote-zhkkh-sukhuma-1046462464.html

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