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Часть Сухума останется без воды в четверг 7 сентября
Часть Сухума останется без воды в четверг 7 сентября
СУХУМ, 6 сен - Sputnik. Часть Сухума останется без воды в четверг 7 сентября, сообщили в "Водоканале". 06.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-06T18:15+0300
2023-09-06T18:15+0300
2023-09-06T19:02+0300
в абхазии
водоснабжение
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СУХУМ, 6 сен - Sputnik. Часть Сухума останется без воды в четверг 7 сентября, сообщили в "Водоканале".Воды не будет с 00:00 до 21:00 в следующих районах: в Новом районе, Старом поселке, на улице Эшба, в районе вокзала, рынка, ВИЭМа, Маяка, в центральной и нагорной частях города.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230622/posrednik-avidzba-o-rabote-zhkkh-sukhuma-1046462464.html
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водоснабжение, абхазия, сухум
водоснабжение, абхазия, сухум
СУХУМ, 6 сен - Sputnik. Часть Сухума останется без воды в четверг 7 сентября, сообщили в "Водоканале".
Воды не будет с 00:00 до 21:00 в следующих районах: в Новом районе, Старом поселке, на улице Эшба, в районе вокзала, рынка, ВИЭМа, Маяка, в центральной и нагорной частях города.