https://sputnik-abkhazia.ru/20230906/okolo-60-rezervnogo-fonda-prezidenta-v-2023-godu-ushlo-na-likvidatsiyu-posledstviy-stikhii-1047871797.html
Около 60% резервного фонда президента в 2023 году ушло на ликвидацию последствий стихии
Около 60% резервного фонда президента в 2023 году ушло на ликвидацию последствий стихии
Аслан Бжания провел совещание с главами районов, главой Правительства, руководством МЧС, Минфина и УКС по вопросам ликвидации последствий стихии в 2023 году. 06.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-06T17:35+0300
2023-09-06T17:35+0300
2023-09-06T18:56+0300
в абхазии
гагра
гагрский район
абхазия
абхазия: благоустройство районов и городов
аслан бжания
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СУХУМ, 6 сен - Sputnik. На предупреждение и ликвидацию последствий стихийных бедствий в 2023 году израсходовано 211 млн руб, что в процентном соотношении составляет 60% от общей суммы фонда, сообщил на совещании у президента вице-премьер, министр финансов Владимир Делба.Премьер-министр Александр Анкваб отметил необходимость увеличить резервный фонд как минимум на 100-150 млн руб, так как значительная часть средств уходит на решение социальных проблем – обучение, лечение, ликвидацию ЧС.Министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния отметил необходимость ввести единую систему мониторинга за застройками прибрежных территорий, так как, по его словам, человеческий фактор - главный катализатор развития негативных последствий стихии.По словам главы Гагрского района Юрия Хагуш, 447 заявления от пострадавших в июле от стихии одобрены, в общей сложности в течение двух недель будет выплачено 8,5 млн рублей. "Ни одна семья не должна остаться без поддержки и помощи", - подчеркнул президент. Начальник Управления капитального строительства Тимур Агрба сообщил, что на сегодня все работы по Гагрскому району выполнены.В Очамчырском районе на ликвидацию последствий стихии в 2023 году из резервного фонда было выделено 20 млн руб:Сейчас ведутся работы на въезде в Очамчыру, на канале. Предстоит восстановить мост в селе Моква, сметная стоимость работ - около 3 млн руб. За 3,5 млн руб была восстановлена подпорная стена на улице Гумская в Сухуме.Глава Гулрыпшского района Саид Харазия рассказал, что на реке Мачара необходимо провести берегоукрепительные работы. В Гулрыпшском районе ведутся масштабные работы, сумма госконтракта – 103 млн руб. В основном это работы по реке Кодор как со стороны Очамчырского, так и со стороны Гулрышпского районов. "Мы хотим защитить три ЛЭП по 220 кВ, которые обеспечивают электроэнергией всю Абхазию. Работы на Кодоре ведутся непрерывно. Канал, который мы осматривали, спас от подтопления сёла Адзюбжа и Уарча во время последнего наводнения. Нам также предстоит провести работы на реке Мачара. Сметная документация на сумму в 6,5 млн руб. у нас готова. Сейчас комиссией принято решение о необходимости проведения этих работ, и подрядная организация в течение десяти дней приступит к их выполнению. Работы займут недели три", – сообщил Тимур Агрба.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230819/k-prezhney-zhizni-kak-zhiteli-gagrskogo-rayona-vosstanavlivayut-doma-posle-navodneniya-1047577942.html
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гагра, гагрский район, абхазия, абхазия: благоустройство районов и городов, аслан бжания
гагра, гагрский район, абхазия, абхазия: благоустройство районов и городов, аслан бжания
Около 60% резервного фонда президента в 2023 году ушло на ликвидацию последствий стихии
17:35 06.09.2023 (обновлено: 18:56 06.09.2023)
Аслан Бжания провел совещание с главами районов, главой Правительства, руководством МЧС, Минфина и УКС по вопросам ликвидации последствий стихии в 2023 году.
СУХУМ, 6 сен - Sputnik. На предупреждение и ликвидацию последствий стихийных бедствий в 2023 году израсходовано 211 млн руб, что в процентном соотношении составляет 60% от общей суммы фонда, сообщил на совещании у президента вице-премьер, министр финансов Владимир Делба.
По его словам, на сегодняшний день резервный фонд использован в объеме 358 млн руб, до конца года остаток составляет 142 млн руб.
Премьер-министр Александр Анкваб отметил необходимость увеличить резервный фонд как минимум на 100-150 млн руб, так как значительная часть средств уходит на решение социальных проблем – обучение, лечение, ликвидацию ЧС.
Министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния отметил необходимость ввести единую систему мониторинга за застройками прибрежных территорий, так как, по его словам, человеческий фактор - главный катализатор развития негативных последствий стихии.
По словам главы Гагрского района Юрия Хагуш, 447 заявления от пострадавших в июле от стихии одобрены, в общей сложности в течение двух недель будет выплачено 8,5 млн рублей.
"Ни одна семья не должна остаться без поддержки и помощи", - подчеркнул президент.
Начальник Управления капитального строительства Тимур Агрба сообщил, что на сегодня все работы по Гагрскому району выполнены.
"Абхазберегозащита" завершила работы по ликвидации последствий в Гагре на 9 млн 48 тыс руб из Резервного фонда президента.
В Очамчырском районе на ликвидацию последствий стихии в 2023 году из резервного фонда было выделено 20 млн руб:
в селе Пакуаш Очамчырского района полностью восстановлен смытый во время дождей большой мост, стоимостью 15 млн руб;
в селе Лабра восстановили два моста;
в Очамчыре восстановлена дорога, ведущая в морской порт – 2,5 млн руб;
Сейчас ведутся работы на въезде в Очамчыру, на канале. Предстоит восстановить мост в селе Моква, сметная стоимость работ - около 3 млн руб.
За 3,5 млн руб была восстановлена подпорная стена на улице Гумская в Сухуме.
Глава Гулрыпшского района Саид Харазия рассказал, что на реке Мачара необходимо провести берегоукрепительные работы.
В Гулрыпшском районе ведутся масштабные работы, сумма госконтракта – 103 млн руб. В основном это работы по реке Кодор как со стороны Очамчырского, так и со стороны Гулрышпского районов.
"Мы хотим защитить три ЛЭП по 220 кВ, которые обеспечивают электроэнергией всю Абхазию. Работы на Кодоре ведутся непрерывно. Канал, который мы осматривали, спас от подтопления сёла Адзюбжа и Уарча во время последнего наводнения. Нам также предстоит провести работы на реке Мачара. Сметная документация на сумму в 6,5 млн руб. у нас готова. Сейчас комиссией принято решение о необходимости проведения этих работ, и подрядная организация в течение десяти дней приступит к их выполнению. Работы займут недели три", – сообщил Тимур Агрба.