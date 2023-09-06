https://sputnik-abkhazia.ru/20230906/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-chetverg-7-sentyabrya-1047865410.html

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 7 сентября

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 7 сентября

Погода черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием антициклона с северо-запада. 06.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-06T16:15+0300

2023-09-06T16:15+0300

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в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 6 сен – Sputnik. В четверг, 7 сентября, в Абхазии ожидается переменная облачность, временами дождь разной интенсивности, возможна гроза. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +24°С до +29°С.Температура морской воды +28°С.Волнение морской воды значительное и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-90%.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

погода в абхазии