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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 7 сентября
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 7 сентября
Погода черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием антициклона с северо-запада. 06.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-06T16:15+0300
2023-09-06T16:15+0300
2023-09-06T16:56+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 6 сен – Sputnik. В четверг, 7 сентября, в Абхазии ожидается переменная облачность, временами дождь разной интенсивности, возможна гроза. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +24°С до +29°С.Температура морской воды +28°С.Волнение морской воды значительное и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-90%.
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погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 7 сентября
16:15 06.09.2023 (обновлено: 16:56 06.09.2023)
Погода черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием антициклона с северо-запада.
СУХУМ, 6 сен – Sputnik. В четверг, 7 сентября, в Абхазии ожидается переменная облачность, временами дождь разной интенсивности, возможна гроза. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +24°С до +29°С.
Температура морской воды +28°С.
Волнение морской воды значительное и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-90%.