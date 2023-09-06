Прошлое, настоящее и будущее: выставка "Хрупкость" открылась в Сухуме
17:00 06.09.2023 (обновлено: 17:45 06.09.2023)
© Sputnik / Томас ТхайцукВыставка "Хрупкость" Апщи Хагба и Дианы Хинтба в Сухумской крепости
© Sputnik / Томас Тхайцук
СУХУМ, 6 сен – Sputnik, Асмат Цвижба. Выставка "Хрупкость" художниц Дианы Хинтба и Апщи Хагба открылась в Сухумской крепости в среду, 6 сентября.
На выставке представлены арт-объекты, созданные художницами с мая по август 2023 года. Инсталляции созданы с помощью различных техник – коллаж, вышивка, роспись на ткани, работа с бумагой, композиции из предметов быта и даже перфоманс.
Куратор выставки Саид Гезердава рассказал, что идея организации выставки возникла около трех месяцев назад, это первые арт-объекты, созданные художницами. Авторы проекта, по его словам, обеспокоены размытием идентичности Сухума.
"Это не просто какие-то здания, нагромождение камней, это что-то такое, что несет в себе память поколений. Мы подумали, что важно художественным языком осмыслить эту проблему. Название родилось совершенно естественным образом, потому что мы видим, насколько хрупко наше наследие, наша память", – сказал он.
Художница Диана Хинтба считает, что главный посыл выставки – это то, что необходимо относиться бережно ко всему, что окружает человека. По мнению Апщи Хагба, главная идея – сохранение исторического облика и культурной части городов Абхазии.
"Именно через культуру мы понимаем и можем говорить о себе, и нас могут понимать. Только так", – добавила она.
Выставку в Сухумской крепости можно будет посетить до 8 сентября.
© Sputnik / Томас ТхайцукВыставка "Хрупкость" Апщи Хагба и Дианы Хинтба в Сухумской крепости
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка "Хрупкость" Апщи Хагба и Дианы Хинтба в Сухумской крепости
© Sputnik / Томас ТхайцукВыставка "Хрупкость" Апщи Хагба и Дианы Хинтба в Сухумской крепости
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка "Хрупкость" Апщи Хагба и Дианы Хинтба в Сухумской крепости
© Sputnik / Томас ТхайцукВыставка "Хрупкость" Апщи Хагба и Дианы Хинтба в Сухумской крепости
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка "Хрупкость" Апщи Хагба и Дианы Хинтба в Сухумской крепости
© Sputnik / Томас ТхайцукВыставка "Хрупкость" Апщи Хагба и Дианы Хинтба в Сухумской крепости
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка "Хрупкость" Апщи Хагба и Дианы Хинтба в Сухумской крепости
© Sputnik / Томас ТхайцукВыставка "Хрупкость" Апщи Хагба и Дианы Хинтба в Сухумской крепости
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка "Хрупкость" Апщи Хагба и Дианы Хинтба в Сухумской крепости
© Sputnik / Томас ТхайцукВыставка "Хрупкость" Апщи Хагба и Дианы Хинтба в Сухумской крепости
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка "Хрупкость" Апщи Хагба и Дианы Хинтба в Сухумской крепости
© Sputnik / Томас ТхайцукВыставка "Хрупкость" Апщи Хагба и Дианы Хинтба в Сухумской крепости
7/7
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка "Хрупкость" Апщи Хагба и Дианы Хинтба в Сухумской крепости
1/7
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка "Хрупкость" Апщи Хагба и Дианы Хинтба в Сухумской крепости
2/7
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка "Хрупкость" Апщи Хагба и Дианы Хинтба в Сухумской крепости
3/7
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка "Хрупкость" Апщи Хагба и Дианы Хинтба в Сухумской крепости
4/7
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка "Хрупкость" Апщи Хагба и Дианы Хинтба в Сухумской крепости
5/7
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка "Хрупкость" Апщи Хагба и Дианы Хинтба в Сухумской крепости
6/7
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка "Хрупкость" Апщи Хагба и Дианы Хинтба в Сухумской крепости
7/7
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка "Хрупкость" Апщи Хагба и Дианы Хинтба в Сухумской крепости