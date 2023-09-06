https://sputnik-abkhazia.ru/20230906/proshloe-nastoyaschee-i-buduschee-vystavka-khrupkost-otkrylas-v-sukhume-1047869774.html

Прошлое, настоящее и будущее: выставка "Хрупкость" открылась в Сухуме

Прошлое, настоящее и будущее: выставка "Хрупкость" открылась в Сухуме

СУХУМ, 6 сен – Sputnik, Асмат Цвижба. Выставка "Хрупкость" художниц Дианы Хинтба и Апщи Хагба открылась в Сухумской крепости в среду, 6 сентября. 06.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-06T17:00+0300

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СУХУМ, 6 сен – Sputnik, Асмат Цвижба. Выставка "Хрупкость" художниц Дианы Хинтба и Апщи Хагба открылась в Сухумской крепости в среду, 6 сентября.На выставке представлены арт-объекты, созданные художницами с мая по август 2023 года. Инсталляции созданы с помощью различных техник – коллаж, вышивка, роспись на ткани, работа с бумагой, композиции из предметов быта и даже перфоманс.Куратор выставки Саид Гезердава рассказал, что идея организации выставки возникла около трех месяцев назад, это первые арт-объекты, созданные художницами. Авторы проекта, по его словам, обеспокоены размытием идентичности Сухума.Художница Диана Хинтба считает, что главный посыл выставки – это то, что необходимо относиться бережно ко всему, что окружает человека. По мнению Апщи Хагба, главная идея – сохранение исторического облика и культурной части городов Абхазии."Именно через культуру мы понимаем и можем говорить о себе, и нас могут понимать. Только так", – добавила она.Выставку в Сухумской крепости можно будет посетить до 8 сентября.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230619/raboty-abkhazskikh-khudozhnikov-pokazhut-na-vystavke-v-rostove-na-donu-1046416297.html

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