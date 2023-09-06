https://sputnik-abkhazia.ru/20230906/zhelezobetonnye-shpaly-ustanovyat-v-novoafonskoy-peschere-1047841546.html

Железобетонные шпалы установят в Новоафонской пещере

Железобетонные шпалы установят в Новоафонской пещере

Около 12 миллионов рублей выделили из бюджета Новоафонской пещеры на замену старых деревянных шпал. 06.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-06T13:40+0300

2023-09-06T13:40+0300

2023-09-06T15:39+0300

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СУХУМ, 5 сен – Sputnik, Бадри Есиава. Около 1800 железобетонных шпал закупила дирекция Новоафонской пещеры для замены старых, рассказал корреспонденту Sputnik замдиректора объекта Дамей Смыр.По словам Смыр, общая протяженность путей, по которым следует электропоезд до самой пещеры, около 1,3 километра. Шпалы по спецзаказу изготовят на одном из российских заводов. Доставку их в Абхазию ожидают в ближайшие три месяца. Из бюджета Новоафонской пещеры на это выделили примерно 12 миллионов рублей.Смыр добавил, что дирекция пещеры также намерена заменить рельсы, но пока не удается найти изготовителя.Он также подчеркнул, что ведутся работы по ремонту фасада здания дирекции пещеры, уже заменили перила и установили новые стекла. Работы общей стоимостью 25 миллионов рублей планируют завершить зимой. Помимо этого, построят новую лестницу до третьего этажа здания, демонтируют три старых балкона и построят новые.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230906/bolee-230-tysyach-chelovek-posetili-novoafonskuyu-pescheru-za-leto-2023-goda-1047839236.html

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