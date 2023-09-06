https://sputnik-abkhazia.ru/20230906/zhelezobetonnye-shpaly-ustanovyat-v-novoafonskoy-peschere-1047841546.html
Железобетонные шпалы установят в Новоафонской пещере
Железобетонные шпалы установят в Новоафонской пещере
Около 12 миллионов рублей выделили из бюджета Новоафонской пещеры на замену старых деревянных шпал. 06.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-06T13:40+0300
2023-09-06T13:40+0300
2023-09-06T15:39+0300
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СУХУМ, 5 сен – Sputnik, Бадри Есиава. Около 1800 железобетонных шпал закупила дирекция Новоафонской пещеры для замены старых, рассказал корреспонденту Sputnik замдиректора объекта Дамей Смыр.По словам Смыр, общая протяженность путей, по которым следует электропоезд до самой пещеры, около 1,3 километра. Шпалы по спецзаказу изготовят на одном из российских заводов. Доставку их в Абхазию ожидают в ближайшие три месяца. Из бюджета Новоафонской пещеры на это выделили примерно 12 миллионов рублей.Смыр добавил, что дирекция пещеры также намерена заменить рельсы, но пока не удается найти изготовителя.Он также подчеркнул, что ведутся работы по ремонту фасада здания дирекции пещеры, уже заменили перила и установили новые стекла. Работы общей стоимостью 25 миллионов рублей планируют завершить зимой. Помимо этого, построят новую лестницу до третьего этажа здания, демонтируют три старых балкона и построят новые.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230906/bolee-230-tysyach-chelovek-posetili-novoafonskuyu-pescheru-za-leto-2023-goda-1047839236.html
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новый афон, абхазия, отдых в абхазии, новоафонская пещера, абхазия: благоустройство районов и городов
новый афон, абхазия, отдых в абхазии, новоафонская пещера, абхазия: благоустройство районов и городов
Железобетонные шпалы установят в Новоафонской пещере
13:40 06.09.2023 (обновлено: 15:39 06.09.2023)
Около 12 миллионов рублей выделили из бюджета Новоафонской пещеры на замену старых деревянных шпал.
СУХУМ, 5 сен – Sputnik, Бадри Есиава. Около 1800 железобетонных шпал закупила дирекция Новоафонской пещеры для замены старых, рассказал корреспонденту Sputnik замдиректора объекта Дамей Смыр.
"Наш поезд практически новый. Он был приобретен в Риге в 2014 году и с тех пор работает безукоризненно. Состав в отличном состоянии, что не скажешь о самой железной дороге. Она находится в плохом состоянии, так как с советских времен не менялось полотно, шпалы деревянные и работают они при 100% влажности. Своими силами некоторые опасные участки, где нужно заменить шпалы, мы заливаем бетоном", – объяснил он.
По словам Смыр, общая протяженность путей, по которым следует электропоезд до самой пещеры, около 1,3 километра. Шпалы по спецзаказу изготовят на одном из российских заводов. Доставку их в Абхазию ожидают в ближайшие три месяца. Из бюджета Новоафонской пещеры на это выделили примерно 12 миллионов рублей.
Смыр добавил, что дирекция пещеры также намерена заменить рельсы, но пока не удается найти изготовителя.
"Шпалы нужно менять одновременно с рельсами и в связи с тем, что пока не можем найти производителя, который выполнил бы наш заказ, о сроках их замены сказать сложно. Когда мы приступим к этой работе, объект придется закрыть. Думаю, что минимум на два-три месяца", – отметил он.
Он также подчеркнул, что ведутся работы по ремонту фасада здания дирекции пещеры, уже заменили перила и установили новые стекла. Работы общей стоимостью 25 миллионов рублей планируют завершить зимой. Помимо этого, построят новую лестницу до третьего этажа здания, демонтируют три старых балкона и построят новые.