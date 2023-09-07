https://sputnik-abkhazia.ru/20230907/dtp-so-smertelnym-iskhodom-proizoshlo-v-sele-aradu-1047881942.html
ДТП со смертельным исходом произошло в селе Араду
ДТП со смертельным исходом произошло в селе Араду
Два автомобиля столкнулись в районе села Араду в четверг, 7 сентября. 07.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-07T15:45+0300
2023-09-07T15:45+0300
2023-09-07T16:01+0300
в абхазии
абхазия
новости
дтп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102824/21/1028242102_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_422c227858d2561911e0588f31899fc2.jpg
СУХУМ, 7 сен – Sputnik. Автомобильная авария со смертельным исходом произошла в селе Араду Очамчырского района. Об этом корреспонденту Sputnik сообщил начальник районного отделения пожарно-спасательной части МЧС Абхазии Мурман Пачулия.На место выехала спасательная бригада. В результате ДТП одна пассажирка скончалась на месте. Водитель был доставлен в больницу.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230907/chelovek-postradal-v-avarii-v-gudautskom-rayone-1047880966.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102824/21/1028242102_56:0:945:667_1920x0_80_0_0_ba3ad55f0f15573479256f3961bd8fc9.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, новости, дтп
ДТП со смертельным исходом произошло в селе Араду
15:45 07.09.2023 (обновлено: 16:01 07.09.2023)
Два автомобиля столкнулись в районе села Араду в четверг, 7 сентября.
СУХУМ, 7 сен – Sputnik. Автомобильная авария со смертельным исходом произошла в селе Араду Очамчырского района. Об этом корреспонденту Sputnik сообщил начальник районного отделения пожарно-спасательной части МЧС Абхазии Мурман Пачулия.
По его словам, сигнал о происшествии поступил спасателям в 10:45 в четверг, 7 сентября. На повороте из села на республиканскую трассу столкнулись два автомобиля.
На место выехала спасательная бригада. В результате ДТП одна пассажирка скончалась на месте. Водитель был доставлен в больницу.