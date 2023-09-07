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https://sputnik-abkhazia.ru/20230907/dtp-so-smertelnym-iskhodom-proizoshlo-v-sele-aradu-1047881942.html
ДТП со смертельным исходом произошло в селе Араду
ДТП со смертельным исходом произошло в селе Араду
Два автомобиля столкнулись в районе села Араду в четверг, 7 сентября. 07.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-07T15:45+0300
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СУХУМ, 7 сен – Sputnik. Автомобильная авария со смертельным исходом произошла в селе Араду Очамчырского района. Об этом корреспонденту Sputnik сообщил начальник районного отделения пожарно-спасательной части МЧС Абхазии Мурман Пачулия.На место выехала спасательная бригада. В результате ДТП одна пассажирка скончалась на месте. Водитель был доставлен в больницу.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230907/chelovek-postradal-v-avarii-v-gudautskom-rayone-1047880966.html
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абхазия, новости, дтп
абхазия, новости, дтп

ДТП со смертельным исходом произошло в селе Араду

15:45 07.09.2023 (обновлено: 16:01 07.09.2023)
© Sputnik / Томас Тхайцук Милиция МВД
Милиция МВД - Sputnik Абхазия, 1920, 07.09.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Два автомобиля столкнулись в районе села Араду в четверг, 7 сентября.
СУХУМ, 7 сен – Sputnik. Автомобильная авария со смертельным исходом произошла в селе Араду Очамчырского района. Об этом корреспонденту Sputnik сообщил начальник районного отделения пожарно-спасательной части МЧС Абхазии Мурман Пачулия.
По его словам, сигнал о происшествии поступил спасателям в 10:45 в четверг, 7 сентября. На повороте из села на республиканскую трассу столкнулись два автомобиля.
На место выехала спасательная бригада. В результате ДТП одна пассажирка скончалась на месте. Водитель был доставлен в больницу.
Один человек пострадал в результате ДТП в Гудаутском районе - Sputnik Абхазия, 1920, 07.09.2023
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