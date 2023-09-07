https://sputnik-abkhazia.ru/20230907/dtp-so-smertelnym-iskhodom-proizoshlo-v-sele-aradu-1047881942.html

ДТП со смертельным исходом произошло в селе Араду

ДТП со смертельным исходом произошло в селе Араду

Два автомобиля столкнулись в районе села Араду в четверг, 7 сентября. 07.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-07T15:45+0300

2023-09-07T15:45+0300

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СУХУМ, 7 сен – Sputnik. Автомобильная авария со смертельным исходом произошла в селе Араду Очамчырского района. Об этом корреспонденту Sputnik сообщил начальник районного отделения пожарно-спасательной части МЧС Абхазии Мурман Пачулия.На место выехала спасательная бригада. В результате ДТП одна пассажирка скончалась на месте. Водитель был доставлен в больницу.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230907/chelovek-postradal-v-avarii-v-gudautskom-rayone-1047880966.html

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