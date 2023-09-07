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Наркокурьера задержали на абхазо-российской границе
Наркокурьера задержали на абхазо-российской границе
Мужчина переходил границу пешком и пытался тайком провезти в кармане брюк мефедрон и метамфепрамон. 07.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-07T12:00+0300
2023-09-07T12:00+0300
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СУХУМ, 7 сен - Sputnik. Сотрудники Погрануправления ФСБ по Краснодарскому краю задержали наркокурьера на абхазо-российской границе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Уточняется, что 41-летний мужчина заметно нервничал, проходя паспортный контроль, и этим привлек внимание пограничников.При личном досмотре у задержанного изъяли два свертка, обмотанные синей изолентой. Экспертиза показала, что в свертках были наркотики – мефедрон и N-метилэфедрон.В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов работают над выявлением и документированием всех обстоятельств преступления для того, чтобы принять решение в соответствии с законодательством.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230905/grazhdane-uzbekistana-zaderzhany-po-podozreniyu-v-sbyte-narkotikov-v-osobo-krupnom-razmere-1047841211.html
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новости, россия, абхазия, государственная граница, наркотики
новости, россия, абхазия, государственная граница, наркотики
Наркокурьера задержали на абхазо-российской границе
Мужчина переходил границу пешком и пытался тайком провезти в кармане брюк мефедрон и метамфепрамон.
СУХУМ, 7 сен - Sputnik. Сотрудники Погрануправления ФСБ по Краснодарскому краю задержали наркокурьера на абхазо-российской границе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Уточняется, что 41-летний мужчина заметно нервничал, проходя паспортный контроль, и этим привлек внимание пограничников.
При личном досмотре у задержанного изъяли два свертка, обмотанные синей изолентой. Экспертиза показала, что в свертках были наркотики – мефедрон и N-метилэфедрон.
В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов работают над выявлением и документированием всех обстоятельств преступления для того, чтобы принять решение в соответствии с законодательством.