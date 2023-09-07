https://sputnik-abkhazia.ru/20230907/narkokurera-zaderzhali-na-abkhazo-rossiyskoy-granitse-1047877441.html

Наркокурьера задержали на абхазо-российской границе

Наркокурьера задержали на абхазо-российской границе

Мужчина переходил границу пешком и пытался тайком провезти в кармане брюк мефедрон и метамфепрамон. 07.09.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 7 сен - Sputnik. Сотрудники Погрануправления ФСБ по Краснодарскому краю задержали наркокурьера на абхазо-российской границе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Уточняется, что 41-летний мужчина заметно нервничал, проходя паспортный контроль, и этим привлек внимание пограничников.При личном досмотре у задержанного изъяли два свертка, обмотанные синей изолентой. Экспертиза показала, что в свертках были наркотики – мефедрон и N-метилэфедрон.В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов работают над выявлением и документированием всех обстоятельств преступления для того, чтобы принять решение в соответствии с законодательством.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230905/grazhdane-uzbekistana-zaderzhany-po-podozreniyu-v-sbyte-narkotikov-v-osobo-krupnom-razmere-1047841211.html

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