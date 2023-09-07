https://sputnik-abkhazia.ru/20230907/okolo-dvukh-tysyach-pachek-sigaret-izyali-na-abkhazo-rossiyskoy-granitse-1047880622.html

Около двух тысяч пачек сигарет изъяли на абхазо-российской границе

Около двух тысяч пачек сигарет изъяли на абхазо-российской границе

Согласно нормам российского законодательства, человек, пересекающий границу, может провезти не более одного блока, или десяти пачек сигарет. 07.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-07T16:50+0300

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СУХУМ, 7 сен – Sputnik. Российские пограничники изъяли около двух тысяч пачек сигарет на абхазо-российской границе. Об этом сообщила пресс-служба Погрануправления ФСБ по Краснодарскому краю.Выявленная табачная продукция была передана сотрудникам таможенного поста "Адлер" для принятия процессуального решения.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230906/izyatuyu-kontrabandu-iz-abkhazii-peredali-voennym-v-zonu-svo-1047865198.html

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абхазия, россия, новости, государственная граница, контрабанда, сигареты