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Около двух тысяч пачек сигарет изъяли на абхазо-российской границе
Около двух тысяч пачек сигарет изъяли на абхазо-российской границе
Согласно нормам российского законодательства, человек, пересекающий границу, может провезти не более одного блока, или десяти пачек сигарет. 07.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-07T16:50+0300
2023-09-07T16:50+0300
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СУХУМ, 7 сен – Sputnik. Российские пограничники изъяли около двух тысяч пачек сигарет на абхазо-российской границе. Об этом сообщила пресс-служба Погрануправления ФСБ по Краснодарскому краю.Выявленная табачная продукция была передана сотрудникам таможенного поста "Адлер" для принятия процессуального решения.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230906/izyatuyu-kontrabandu-iz-abkhazii-peredali-voennym-v-zonu-svo-1047865198.html
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абхазия, россия, новости, государственная граница, контрабанда, сигареты
абхазия, россия, новости, государственная граница, контрабанда, сигареты
Около двух тысяч пачек сигарет изъяли на абхазо-российской границе
16:50 07.09.2023 (обновлено: 16:52 07.09.2023)
Согласно нормам российского законодательства, человек, пересекающий границу, может провезти не более одного блока, или десяти пачек сигарет.
СУХУМ, 7 сен – Sputnik. Российские пограничники изъяли около двух тысяч пачек сигарет на абхазо-российской границе. Об этом сообщила пресс-служба Погрануправления ФСБ по Краснодарскому краю.
Контрабандная продукция была обнаружена в автомобиле, который ехал из Абхазии в Россию. Блоки были спрятаны в багажнике, в полости для хранения запасного колеса.
Выявленная табачная продукция была передана сотрудникам таможенного поста "Адлер" для принятия процессуального решения.