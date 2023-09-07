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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 8 сентября
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 8 сентября
Погоду черноморского побережья Абхазии будет формировать теплый сектор южного циклона. 07.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-07T20:38+0300
2023-09-07T20:38+0300
2023-09-07T20:38+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 7 сен - Sputnik. В пятницу, 8 сентября, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Ночью и утром местами туман, днем преимущественно без осадков, поздним вечером возможен дождь, гроза.Атмосферное давление – пониженное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.Температура воздуха ночью +17°С до +22°С, днем +22°С до +27°С.Температура морской воды +27°С.Волнение морской воды умеренное, 2 балла.Относительная влажность воздуха 70 -90%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 8 сентября
Погоду черноморского побережья Абхазии будет формировать теплый сектор южного циклона.
СУХУМ, 7 сен - Sputnik. В пятницу, 8 сентября, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Ночью и утром местами туман, днем преимущественно без осадков, поздним вечером возможен дождь, гроза.
Атмосферное давление – пониженное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.
Температура воздуха ночью +17°С до +22°С, днем +22°С до +27°С.
Температура морской воды +27°С.
Волнение морской воды умеренное, 2 балла.
Относительная влажность воздуха 70 -90%.