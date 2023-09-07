https://sputnik-abkhazia.ru/20230907/ukrainskogo-razvedchika-prigovorili-k-pozhiznennomu-sroku-za-voennye-prestupleniya-1047886308.html

Украинского разведчика приговорили к пожизненному сроку за военные преступления

Украинского разведчика приговорили к пожизненному сроку за военные преступления

Следственный комитет России расследует преступления украинских военных, совершенные в отношении мирных жителей. 07.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-07T19:51+0300

2023-09-07T19:51+0300

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СУХУМ, 7 сен - Sputnik. Украинский военнослужащий Олег Лукьяненко был осужден в Донецкой Народной республике за применение запрещенных методов в вооруженном конфликте и убийстве. Об этом сообщает Следственный комитет России.В один из дней в подъезд дома, где были оборудованы позиции ВСУ, зашел безоружный мирный житель. Лукьяненко, будучи в состоянии алкогольного опьянения, на него напал. Причиной нападения стали домыслы о том, что мужчина придерживается пророссийских взглядов. Военнослужащий нанес потерпевшему несколько ударов, ударил головой о бетонный пол, а затем два раза выстрелил в него из автомата. В тот же период Лукьяненко, находясь на наблюдательной позиции, обнаружил двух безоружных людей - мужчину и женщину. От командира личного состава с позывным "Марат" он получил приказ убить мирных жителей, и исполнил его, выстрелив в людей из снайперской винтовки.Олег Лукьяненко полностью признал свою вину. По решению суда, он будет заключен в исправительную колонию особого режима.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230822/troikh-boytsov-vsu-osudili-za-prestupleniya-protiv-mirnykh-zhiteley-1047619028.html

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