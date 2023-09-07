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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230907/ukrainskogo-razvedchika-prigovorili-k-pozhiznennomu-sroku-za-voennye-prestupleniya-1047886308.html
Украинского разведчика приговорили к пожизненному сроку за военные преступления
Украинского разведчика приговорили к пожизненному сроку за военные преступления
Следственный комитет России расследует преступления украинских военных, совершенные в отношении мирных жителей. 07.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-07T19:51+0300
2023-09-07T19:52+0300
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СУХУМ, 7 сен - Sputnik. Украинский военнослужащий Олег Лукьяненко был осужден в Донецкой Народной республике за применение запрещенных методов в вооруженном конфликте и убийстве. Об этом сообщает Следственный комитет России.В один из дней в подъезд дома, где были оборудованы позиции ВСУ, зашел безоружный мирный житель. Лукьяненко, будучи в состоянии алкогольного опьянения, на него напал. Причиной нападения стали домыслы о том, что мужчина придерживается пророссийских взглядов. Военнослужащий нанес потерпевшему несколько ударов, ударил головой о бетонный пол, а затем два раза выстрелил в него из автомата. В тот же период Лукьяненко, находясь на наблюдательной позиции, обнаружил двух безоружных людей - мужчину и женщину. От командира личного состава с позывным "Марат" он получил приказ убить мирных жителей, и исполнил его, выстрелив в людей из снайперской винтовки.Олег Лукьяненко полностью признал свою вину. По решению суда, он будет заключен в исправительную колонию особого режима.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230822/troikh-boytsov-vsu-osudili-za-prestupleniya-protiv-mirnykh-zhiteley-1047619028.html
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новости, донбасс, россия, в мире

Украинского разведчика приговорили к пожизненному сроку за военные преступления

19:51 07.09.2023 (обновлено: 19:52 07.09.2023)
© Sputnik / Владимир ФедоренкоМолоток судьи в витрине подарков в Государственной Думе
Молоток судьи в витрине подарков в Государственной Думе - Sputnik Абхазия, 1920, 07.09.2023
© Sputnik / Владимир Федоренко
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Следственный комитет России расследует преступления украинских военных, совершенные в отношении мирных жителей.
СУХУМ, 7 сен - Sputnik. Украинский военнослужащий Олег Лукьяненко был осужден в Донецкой Народной республике за применение запрещенных методов в вооруженном конфликте и убийстве. Об этом сообщает Следственный комитет России.
Лукьяненко был командиром отделения разведывательного батальона, который в марте прошлого года был на боевом дежурстве в Мариуполе.
В один из дней в подъезд дома, где были оборудованы позиции ВСУ, зашел безоружный мирный житель. Лукьяненко, будучи в состоянии алкогольного опьянения, на него напал. Причиной нападения стали домыслы о том, что мужчина придерживается пророссийских взглядов.
Военнослужащий нанес потерпевшему несколько ударов, ударил головой о бетонный пол, а затем два раза выстрелил в него из автомата.
В тот же период Лукьяненко, находясь на наблюдательной позиции, обнаружил двух безоружных людей - мужчину и женщину. От командира личного состава с позывным "Марат" он получил приказ убить мирных жителей, и исполнил его, выстрелив в людей из снайперской винтовки.
Олег Лукьяненко полностью признал свою вину. По решению суда, он будет заключен в исправительную колонию особого режима.
Судебный молоток - Sputnik Абхазия, 1920, 22.08.2023
Военная спецоперация РФ в Донбассе
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22 августа, 19:19
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