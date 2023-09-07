https://sputnik-abkhazia.ru/20230907/ukrainskogo-razvedchika-prigovorili-k-pozhiznennomu-sroku-za-voennye-prestupleniya-1047886308.html
Украинского разведчика приговорили к пожизненному сроку за военные преступления
Украинского разведчика приговорили к пожизненному сроку за военные преступления
Следственный комитет России расследует преступления украинских военных, совершенные в отношении мирных жителей. 07.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-07T19:51+0300
2023-09-07T19:51+0300
2023-09-07T19:52+0300
военная спецоперация рф в донбассе
новости
донбасс
россия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/01/14/1037220417_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_8782caa1c9e462085d3132e0d679157e.jpg
СУХУМ, 7 сен - Sputnik. Украинский военнослужащий Олег Лукьяненко был осужден в Донецкой Народной республике за применение запрещенных методов в вооруженном конфликте и убийстве. Об этом сообщает Следственный комитет России.В один из дней в подъезд дома, где были оборудованы позиции ВСУ, зашел безоружный мирный житель. Лукьяненко, будучи в состоянии алкогольного опьянения, на него напал. Причиной нападения стали домыслы о том, что мужчина придерживается пророссийских взглядов. Военнослужащий нанес потерпевшему несколько ударов, ударил головой о бетонный пол, а затем два раза выстрелил в него из автомата. В тот же период Лукьяненко, находясь на наблюдательной позиции, обнаружил двух безоружных людей - мужчину и женщину. От командира личного состава с позывным "Марат" он получил приказ убить мирных жителей, и исполнил его, выстрелив в людей из снайперской винтовки.Олег Лукьяненко полностью признал свою вину. По решению суда, он будет заключен в исправительную колонию особого режима.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230822/troikh-boytsov-vsu-osudili-za-prestupleniya-protiv-mirnykh-zhiteley-1047619028.html
донбасс
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/01/14/1037220417_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_0d99fbb8e340268230285fc020f259bc.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, донбасс, россия, в мире
новости, донбасс, россия, в мире
Украинского разведчика приговорили к пожизненному сроку за военные преступления
19:51 07.09.2023 (обновлено: 19:52 07.09.2023)
Следственный комитет России расследует преступления украинских военных, совершенные в отношении мирных жителей.
СУХУМ, 7 сен - Sputnik.
Украинский военнослужащий Олег Лукьяненко был осужден в Донецкой Народной республике за применение запрещенных методов в вооруженном конфликте и убийстве. Об этом сообщает
Следственный комитет России.
Лукьяненко был командиром отделения разведывательного батальона, который в марте прошлого года был на боевом дежурстве в Мариуполе.
В один из дней в подъезд дома, где были оборудованы позиции ВСУ, зашел безоружный мирный житель. Лукьяненко, будучи в состоянии алкогольного опьянения, на него напал. Причиной нападения стали домыслы о том, что мужчина придерживается пророссийских взглядов.
Военнослужащий нанес потерпевшему несколько ударов, ударил головой о бетонный пол, а затем два раза выстрелил в него из автомата.
В тот же период Лукьяненко, находясь на наблюдательной позиции, обнаружил двух безоружных людей - мужчину и женщину. От командира личного состава с позывным "Марат" он получил приказ убить мирных жителей, и исполнил его, выстрелив в людей из снайперской винтовки.
Олег Лукьяненко полностью признал свою вину. По решению суда, он будет заключен в исправительную колонию особого режима.