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Троих бойцов ВСУ осудили за преступления против мирных жителей
Троих бойцов ВСУ осудили за преступления против мирных жителей
Сотрудники Следственного комитета России расследуют преступления солдат ВСУ в отношении гражданских лиц. 22.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-22T19:19+0300
2023-08-22T19:19+0300
2023-08-22T19:19+0300
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СУХУМ, 22 авг - Sputnik. Суд вынес обвинительные приговоры троим украинским военнослужащим, в том числе, бойцу полка "Азов"*, которые обвинялись в преступлениях против мирных жителей. Об этом сообщает Следственный комитет России.Следствие установило, что в марте 2022 года подразделение, в котором служил Симбирский, базировалось в Новопетриевке и Георгиевке в ДНР. 5 марта Симбирский ехал по дороге в Георгиевке на боевой машине пехоты и увидел мужчину в гражданской одежде, который забежал в один из частных домов.Следственный комитет уточняет, что подсудимый понимал, что мужчина - не участник военного конфликта, но, так как он испытывал резко негативное отношение к метсным жителям, навел автоматическую пушку на дом и выстрелил. Бронебойный снаряд пробил стену, находящийся внутри мужчина скончался.Военнослужащий отдельного отряда спецназначения полка "Азов", водитель автомобильного взвода Вадим Гуменюк был признан судом виновным в жестоком обращении с гражданским населением и покушением на убийство, совершенном организованной группой по мотивам политической и идеологической ненависти, сообщает ведомство. В марте 2022 года Гуменюк нес боевое дежурство в подъезде одного из жилых домов в Мариуполе. С лестничной клетки он увидел легковой автомобиль, за рулем которого сидел мирных житель, который, по мнению Гуменюка и его сослуживцев, мог придерживаться пророссийских взглядов. Бойцы "Азова"* не менее 30 раз выстрелили в автомобиль, но водителю удалось скрыться. Гуменюк приговорен к 20 годам тюрьмы.Еще один военнослужащий, приговоренный к длительному тюремному сроку - наводчик подразделения морской пеходы Дмитрий Шегай.Следователи установили, что Шегай с середины марта по апрель 2022 года вместе со своими сослуживцами находился в поселке Мирный. 20 марта один из солдат задержан не вооруженного мужчину и доставил его на территорию боевой позиции.Командир отдал приказ об убийстве задержанного, который Шегай выполнил. Его признали виновным в жестоком обращении с гражданским населением и убийстве, совершенном организованной группой по мотивам политической и идеологической ненависти. По приговору суда он проведет 22 года в колонии строгого режима.*Запрещенная в России террористическая организация
https://sputnik-abkhazia.ru/20230815/soldata-vsu-prigovorili-k-pozhiznennomu-sroku-za-rasstrel-chetyrekh-chelovek-1047510735.html
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украина, россия, следственный комитет рф, новости, донбасс
украина, россия, следственный комитет рф, новости, донбасс
Троих бойцов ВСУ осудили за преступления против мирных жителей
Сотрудники Следственного комитета России расследуют преступления солдат ВСУ в отношении гражданских лиц.
СУХУМ, 22 авг - Sputnik. Суд вынес обвинительные приговоры троим украинским военнослужащим, в том числе, бойцу полка "Азов"*, которые обвинялись в преступлениях против мирных жителей. Об этом сообщает Следственный комитет России.
Стрелок-помощник гранатометчика в 56-й механизированной бригаде ВСУ Вячеслав Симбирский был приговорен к 22 годам колонии строгого режима. Также удовлетворен иск о компенсации морального вреда.
Следствие установило, что в марте 2022 года подразделение, в котором служил Симбирский, базировалось в Новопетриевке и Георгиевке в ДНР. 5 марта Симбирский ехал по дороге в Георгиевке на боевой машине пехоты и увидел мужчину в гражданской одежде, который забежал в один из частных домов.
Следственный комитет уточняет, что подсудимый понимал, что мужчина - не участник военного конфликта, но, так как он испытывал резко негативное отношение к метсным жителям, навел автоматическую пушку на дом и выстрелил. Бронебойный снаряд пробил стену, находящийся внутри мужчина скончался.
Военнослужащий отдельного отряда спецназначения полка "Азов", водитель автомобильного взвода Вадим Гуменюк был признан судом виновным в жестоком обращении с гражданским населением и покушением на убийство, совершенном организованной группой по мотивам политической и идеологической ненависти, сообщает ведомство.
В марте 2022 года Гуменюк нес боевое дежурство в подъезде одного из жилых домов в Мариуполе. С лестничной клетки он увидел легковой автомобиль, за рулем которого сидел мирных житель, который, по мнению Гуменюка и его сослуживцев, мог придерживаться пророссийских взглядов.
Бойцы "Азова"* не менее 30 раз выстрелили в автомобиль, но водителю удалось скрыться. Гуменюк приговорен к 20 годам тюрьмы.
Еще один военнослужащий, приговоренный к длительному тюремному сроку - наводчик подразделения морской пеходы Дмитрий Шегай.
Следователи установили, что Шегай с середины марта по апрель 2022 года вместе со своими сослуживцами находился в поселке Мирный. 20 марта один из солдат задержан не вооруженного мужчину и доставил его на территорию боевой позиции.
Командир отдал приказ об убийстве задержанного, который Шегай выполнил. Его признали виновным в жестоком обращении с гражданским населением и убийстве, совершенном организованной группой по мотивам политической и идеологической ненависти. По приговору суда он проведет 22 года в колонии строгого режима.
*Запрещенная в России террористическая организация