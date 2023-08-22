https://sputnik-abkhazia.ru/20230822/troikh-boytsov-vsu-osudili-za-prestupleniya-protiv-mirnykh-zhiteley-1047619028.html

Троих бойцов ВСУ осудили за преступления против мирных жителей

Троих бойцов ВСУ осудили за преступления против мирных жителей

Сотрудники Следственного комитета России расследуют преступления солдат ВСУ в отношении гражданских лиц. 22.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-22T19:19+0300

2023-08-22T19:19+0300

2023-08-22T19:19+0300

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СУХУМ, 22 авг - Sputnik. Суд вынес обвинительные приговоры троим украинским военнослужащим, в том числе, бойцу полка "Азов"*, которые обвинялись в преступлениях против мирных жителей. Об этом сообщает Следственный комитет России.Следствие установило, что в марте 2022 года подразделение, в котором служил Симбирский, базировалось в Новопетриевке и Георгиевке в ДНР. 5 марта Симбирский ехал по дороге в Георгиевке на боевой машине пехоты и увидел мужчину в гражданской одежде, который забежал в один из частных домов.Следственный комитет уточняет, что подсудимый понимал, что мужчина - не участник военного конфликта, но, так как он испытывал резко негативное отношение к метсным жителям, навел автоматическую пушку на дом и выстрелил. Бронебойный снаряд пробил стену, находящийся внутри мужчина скончался.Военнослужащий отдельного отряда спецназначения полка "Азов", водитель автомобильного взвода Вадим Гуменюк был признан судом виновным в жестоком обращении с гражданским населением и покушением на убийство, совершенном организованной группой по мотивам политической и идеологической ненависти, сообщает ведомство. В марте 2022 года Гуменюк нес боевое дежурство в подъезде одного из жилых домов в Мариуполе. С лестничной клетки он увидел легковой автомобиль, за рулем которого сидел мирных житель, который, по мнению Гуменюка и его сослуживцев, мог придерживаться пророссийских взглядов. Бойцы "Азова"* не менее 30 раз выстрелили в автомобиль, но водителю удалось скрыться. Гуменюк приговорен к 20 годам тюрьмы.Еще один военнослужащий, приговоренный к длительному тюремному сроку - наводчик подразделения морской пеходы Дмитрий Шегай.Следователи установили, что Шегай с середины марта по апрель 2022 года вместе со своими сослуживцами находился в поселке Мирный. 20 марта один из солдат задержан не вооруженного мужчину и доставил его на территорию боевой позиции.Командир отдал приказ об убийстве задержанного, который Шегай выполнил. Его признали виновным в жестоком обращении с гражданским населением и убийстве, совершенном организованной группой по мотивам политической и идеологической ненависти. По приговору суда он проведет 22 года в колонии строгого режима.*Запрещенная в России террористическая организация

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