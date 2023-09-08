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Гастроли "Мастерской": как сухумчане приняли актеров из северной столицы
Гастроли "Мастерской": как сухумчане приняли актеров из северной столицы
Приезд театра "Мастерская" из Санкт-Петербурга в Абхазию организован в рамках программы "Большие гастроли". 08.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-08T17:42+0300
2023-09-08T17:42+0300
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СУХУМ, 8 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. Зрители Государственного Русского театра драмы имени Фазиля Искандера поделились впечатлениями от выступлений Санкт-Петербургского театра "Мастерская" с корреспондентом Sputnik. С начала гастролей в театре наблюдается аншлаг. Многие зрители признавались, что заранее запаслись билетами, чтобы точно не пропустить выступления артистов из северной столицы. После показа спектакля "Жены" в постановке режиссера Марии Романовой довольные зрители поделились своими впечатлениями от увиденного. Сухумчане и гости столицы по достоинству оценили игру актеров и атмосферу, воссозданную на сцене."Эмоции меня переполняют! Видение режиссером этого спектакля удивительное, впечатлений масса. Я была и на вчерашней постановке "Ромео и Джульетта", тоже получила кучу эмоций. Это изумительный театр, замечательные постановки, мы очень довольны с подругой. Обязательно придем и на следующие выступления "Мастерской", – говорит театралка Алена.Другая зрительница поначалу отказалась от интервью, ссылаясь на то, что может не сдержать слез. Эмоциональный накал во время постановки не оставил ее равнодушной."Эмоции у меня зашкаливали. Сначала я напряглась, а потом поняла, что ребята молодцы. Великолепно поставлено, отлично играют актрисы, все замечательно, и сценография великолепная, и декорации, мне все понравилось. Завтра отправляю своих старших, бабушек, на другой спектакль", – сказала любительница театрального искусства Лиана.Еще одна зрительница, Галина, обратила внимание на выдающуюся режиссерскую работу в спектакле "Жены". По ее мнению, такой спектакль могла поставить только женщина."Игра актеров необыкновенная. До меня, как до женщины, донесли ту самую, главную мысль о том, насколько сложно женщине жить рядом с гением", – подчеркнула она.Театр из Санкт-Петербурга привез в Абхазию пять спектаклей: "Ромео и Джульетта", "Жены", "Варшавская мелодия" и две детские постановки – "Волшебник Изумрудного города" и "Винни-Пух и все-все-все". Показ "Варшавской мелодии" пройдет в РУСДРАМе 8 сентября, детские спектакли покажут на выходных.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230906/takie-obstoyatelstva-kristina-kutsa-i-yuriy-nasonov-o-spektakle-romeo-i-dzhuletta-1047832973.html
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Гастроли "Мастерской": как сухумчане приняли актеров из северной столицы
Приезд театра "Мастерская" из Санкт-Петербурга в Абхазию организован в рамках программы "Большие гастроли".
СУХУМ, 8 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. Зрители Государственного Русского театра драмы имени Фазиля Искандера поделились впечатлениями от выступлений Санкт-Петербургского театра "Мастерская" с корреспондентом Sputnik.
Гастроли "Мастерской" начались 6 сентября показом "Ромео и Джульетты", на следующий день поклонникам театра представили постановку "Жены". "Взрослая" часть гастролей завершится 8 сентября показом "Варшавской мелодии".
С начала гастролей в театре наблюдается аншлаг. Многие зрители признавались, что заранее запаслись билетами, чтобы точно не пропустить выступления артистов из северной столицы.
После показа спектакля "Жены" в постановке режиссера Марии Романовой довольные зрители поделились своими впечатлениями от увиденного. Сухумчане и гости столицы по достоинству оценили игру актеров и атмосферу, воссозданную на сцене.
"Эмоции меня переполняют! Видение режиссером этого спектакля удивительное, впечатлений масса. Я была и на вчерашней постановке "Ромео и Джульетта", тоже получила кучу эмоций. Это изумительный театр, замечательные постановки, мы очень довольны с подругой. Обязательно придем и на следующие выступления "Мастерской", – говорит театралка Алена.
Другая зрительница поначалу отказалась от интервью, ссылаясь на то, что может не сдержать слез. Эмоциональный накал во время постановки не оставил ее равнодушной.
"Эмоции у меня зашкаливали. Сначала я напряглась, а потом поняла, что ребята молодцы. Великолепно поставлено, отлично играют актрисы, все замечательно, и сценография великолепная, и декорации, мне все понравилось. Завтра отправляю своих старших, бабушек, на другой спектакль", – сказала любительница театрального искусства Лиана.
Еще одна зрительница, Галина, обратила внимание на выдающуюся режиссерскую работу в спектакле "Жены". По ее мнению, такой спектакль могла поставить только женщина.
"Игра актеров необыкновенная. До меня, как до женщины, донесли ту самую, главную мысль о том, насколько сложно женщине жить рядом с гением", – подчеркнула она.
Театр из Санкт-Петербурга привез в Абхазию пять спектаклей: "Ромео и Джульетта", "Жены", "Варшавская мелодия" и две детские постановки – "Волшебник Изумрудного города" и "Винни-Пух и все-все-все".
Показ "Варшавской мелодии" пройдет в РУСДРАМе 8 сентября, детские спектакли покажут на выходных.